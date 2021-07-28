Зеленский назначил нового главу Генштаба ВС Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового начальника Генерального штаба Вооруженных сил страны. Им стал Сергея Шаптала. Об этом сообщается в соответствующем указе, опубликованном на сайте офиса президента.

"Назначить Шаптала Сергея Александровича начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины", - говорится в указе.

Напомним, в ноябре 2016 года Следственный комитет России возбудил в отношении Шапталы уголовное дело за прицельные артиллерийские обстрелы из тяжелого вооружения объектов гражданской инфраструктуры Донбасса.