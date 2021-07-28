Земфира без рекламы выпустила новый альбом

Новый релиз Земфиры вышел неожиданно и получил название "Ах". Скорее, это мини-альбом, поскольку в нем собраны всего четыре песни. Три из них новые: "Ах", "Почта", "Мелодрама". И одна, уже исполнявшаяся на концертах, - "Гудбай", записанная в пору работы над диском "#Бордерлайн".

В студии с Земфирой вновь сотрудничали те же музыканты, что на "#Бордерлайне". А в роли саунд-продюсера, гитариста, клавишника и аранжировщика опять выступил Дмитрий Емельянов (экс-группа "Обе две").

С вечера среды пластинка доступна на цифровых сервисах. Издание на виниле и CD пока не предусмотрено.

При этом песня "Гудбай" была написана еще в 2019 году. И впервые прозвучала 2 ноября - на фестивале в Дубае. Земфира аккомпанировала тогда себе на акустической гитаре, в сопровождении клавишника. Но, несмотря на ожидания меломанов, эта красивая приджазованная баллада так и не попала в альбом #Бордерлайн".