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28.07.2021 02:25
Рубрика: В мире

Жителям Кувейта запретили выезжать за рубеж без прививки от COVID-19

Власти Кувейта запретили своим подданным, не сделавшим прививку от коронавируса, выезжать за пределы страны. Новое правило начнет действовать с 1 августа. Управление гражданской авиации предупредило об этом пассажиров, планирующих путешествие в самое ближайшее время.

Ограничение на выезд из страны не распространяется на детей младше 16 лет, беременных женщин и людей, имеющих медотвод.

Фото: Getty Images
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Граждане, желающие отправить в другую страну на отдых или по делам, должны быть привиты одной из одобренных в Кувейте вакцин. Кроме того, для поездки нужно иметь медицинскую страховку, покрывающую стоимость лечения, пишет РИА Новости.

Ранее Кувейт ввел жесткие коронавирусные ограничения. А границы были закрыты больше года. С 1 августа возобновляется прямое авиасообщение с Марокко и Мальдивами.

Сейчас же большинство ограничений отменили. Правда, свободно перемещаться по стране могут только вакцинированные от COVID-19. Непривитые же по-прежнему могут посещать лишь аптеки, продовольственные магазины, больницы и правительственные учреждения.

В мире Ближний Восток Кувейт Пандемия коронавируса COVID-19

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