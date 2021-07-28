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28.07.2021 22:30
Рубрика: В мире

Жителям Нью-Йорка заплатят по 100 долларов за прививку против COVID

Текст: Максим Макарычев
Фото: AP Photo/John Minchillo Фото: AP Photo/John Minchillo
Фото: AP Photo/John Minchillo

Мэр Нью-Йорка, демократ Билл де Блазио заявил, что у него есть план по вакцинации большего числа горожан от COVID -19 и предложил стимул в размере 100 долларов. "Лучше этого не бывает", - сказал де Блазио на пресс-конференции в среду.

Фото: REUTERS/EVELYN HOCKSTEIN
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Начиная с пятницы, 30 июля, денежное вознаграждение будет выдаваться горожанам и сотрудникам, которые записываются на прием в городских пунктах вакцинации. Градоначальник пояснил, что тем, кто впервые сделает укол, либо будет отправлена ​​предоплаченная дебетовая карта, либо сразу же будет выдана цифровая карта по электронной почте, сообщает NBC News.

"Я лично верю, что гарантия того, что вы будете вознаграждены прямо сейчас, будет иметь большое значение для людей", - сказал мэр. Когда его спросили о тех, кто уже был вакцинирован, де Блазио поблагодарил их за "правильные поступки". В настоящее время более 59 процентов жителей Нью-Йорка получили хотя бы одну прививку от коронавируса, но этого, отметили в мэрии города, недостаточно. В Нью-Йорке уже введено более 9 миллионов доз вакцины.

 

В мире США Вакцинация от коронавируса

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