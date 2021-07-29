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29.07.2021 02:46
Рубрика: В мире

Американец осужден на 11 лет за незаконное получение выплат во время пандемии

Житель штата Техас приговорен к 11 годам тюрьмы за мошенничество почти на 25 миллионов долларов. Он незаконно получал денежную помощь во время пандемии COVID-19, сообщает минюст США.

Фото: rusak / iStock
С начала пандемии жители США потеряли от мошенников более 500 млн долларов

Установлено, что 55-летний мужчина в рамках программы защиты зарплат во время пандемии коронавируса получил около 24,8 миллиона долларов. Мошенник подал 15 фальшивых заявлений от имени разных компаний, которыми он владел, восьми кредитным организациям. Минюст добавил, что у этих компаний не было сотрудников, пишет РИА Новости.

Большую часть полученных денег злоумышленник потратил на покупку нескольких домов в Техасе, покрытие ипотеки на другие дома в Калифорнии, содержание собственного автопарка с автомобилями премиум-класса.

В рамках обвинительного приговора мужчина согласился на конфискацию восьми домов, шести автомобилей и более девяти миллионов долларов. В дополнение к приговору о тюремном заключении мошенника также обязали выплатить свыше 17 миллионов долларов.

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