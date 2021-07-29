Американская кинокомпания обязала всех актеров прививаться от коронавируса

Американский стриминговый сервис Netflix обязал всех актеров, снимающихся в его проектах, сделать прививку от коронавируса. Требование распространяется и на всех тех, кто контактирует с ними на съемочной площадке. При этом компания, видимо страхуясь от возможных претензий со стороны отказников, заранее согласовала это правило с голливудскими профсоюзами и несколькими киностудиями. На исключение могут рассчитывать только те, кто уже снимается и имеет веские медицинские или религиозные обоснования отказа.

Для компаний киноиндустрии, вместе с остальными переживающих непростые времена, вспышка коронавируса на площадке и остановка съемок могут грозить крупными убытками. Достаточно вспомнить нашумевшую в прошлом году аудиозапись разноса, который Том Круз устроил персоналу на съемках "Миссия невыполнима 7" за несоблюдение санитарных правил.

Хотя в Голливуде решение Netflix стало первой ласточкой такого рода, есть все основания считать, что этому примеру в скором времени последуют и другие. Движение в поддержку обязательной прививки от COVID набирает обороты на фоне очередной волны заболеваемости в США из-за дельта-штамма, остановить которую текущий уровень вакцинации, а это чуть более 50 процентов населения, не позволяет.

Два IT-гиганта - Facebook и Google - также ввели обязательную вакцинацию для всех своих сотрудников, работающих в офисах. Директор Google Сундар Пичаи заявил, что сначала прививочная кампания коснется работников офисов на территории США, а затем требование распространится и на представительства в других странах. В Apple пока ограничились рекомендацией привиться к своим сотрудникам, но при этом обязали весь персонал магазинов и покупателей носить маски, включая и тех, кто уже прошел вакцинацию.

Как отмечает axios.com, "дельта-штамм ставит крест на планах корпораций по постепенному возвращению в офисы, а обязательная вакцинация - единственный путь обеспечить безопасность сотрудников". Например, в Google планировали с 1 сентября приступить к работе в офисах, но теперь удаленку для сотрудников компании продлили до 18 октября. А компания Twitter в среду вновь была вынуждена закрыть офисы в Нью-Йорке и Сан-Франциско, вернувшиеся к оффлайн-работе всего пару недель назад.

Власти штата Нью-Йорк вслед за одноименным городом обязали привиться или еженедельно проходить тестирование всех госслужащих. Об аналогичном требовании объявили власти Калифорнии - самого густонаселенного американского региона. Параллельно мэрия Нью-Йорка не оставляет надежд убедить остальных непривитых по-хорошему. Каждому, кто согласится сделать первую дозу вакцины, заплатят по 100 долларов. Ранее местным жителям предлагали лотерейные билеты, но после того, как все желающие, а это чуть больше половины горожан, привились, темпы вакцинации заметно снизились.

Быстрое распространение дельта-штамма оставляет властям и бизнесу все меньше времени на уговоры и толкает к приказному порядку вакцинации

Тем не менее стремительное распространение дельта-штамма оставляет все меньше времени на уговоры и подталкивает власти к приказному порядку. Американские СМИ сообщили, что в четверг президент США Джозеф Байден объявит об обязательной вакцинации для всех служащих федеральных ведомств с тем, чтобы остановить рост заболеваемости. На момент подписания номера официального заявления еще сделано не было, но в пресс-службе Белого дома подтвердили, что Байден "изложит следующие шаги в рамках усилий по вакцинации большего числа американцев". По данным телеканала CNN, тем госслужащим, кто откажется от прививки, придется регулярно проходить тестирование на COVID-19. Ранее пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки намекнула, что власти считают законными и более жесткие меры против скептиков, вплоть до отстранения от работы, лишения заработной платы или даже увольнения.

В понедельник министерство по делам ветеранов США стало первым федеральным ведомством, обязавшим значительную часть своего персонала привиться от коронавируса в течение восьми недель.

Кроме того, центры по контролю и профилактике заболеваний США вновь потребовали носить маски внутри помещений в регионах, где фиксируется быстрое распространение COVID, в том числе тем, кто привился. Глава центров Рошель Валенски пояснила, что, по новым данным, "в редких случаях" те вакцинированные, которые все же подхватывают дельта-штамм, могут быть заразны для окружающих.