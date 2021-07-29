Американский эсминец прошел через Тайваньский пролив

Ракетный эсминец США Benfold прошел через Тайваньский пролив, сообщили в Пентагоне. В ведомстве подчеркнули, что маневр прошел в соответствии с нормами международного права.

"Ракетный эсминец USS Benfold (DDG 65) осуществил плановый проход в международных водах Тайваньского пролива в соответствии с нормами международного права", - цитирует РИА Новости сообщение Седьмой флотилии ВМС США.

Напомним, что против подобного прохождения американских военных судов через пролив активно выступает официальный Пекин, считающий, что "действия США своими действиями сознательно и преднамеренно подрывают региональную безопасность и наносят удар по миру и стабильности" в регигне.