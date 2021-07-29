Байден во время выступления оговорился, перепутав Обаму с Трампом

Президент США Джо Байден в своей речи перепутал Барака Обаму с Дональдом Трампом. Это произошло во время выступления в штате Пенсильвания.

Глава Белого дома заявил, что в 2009 году президент Трамп поручил ему заняться выводом из кризиса автомобильной промышленности. Байден тут же извинился, сказав, что это "оговорка по Фрейду", пишет РИА Новости.

"Это был президент Обама, когда я был вице-президентом", - исправился Байден. Барак Обама занимал пост президента США с 2009 по 2017 годы. Дональд Трамп возглавлял страну с 2017 по январь 2021 года.