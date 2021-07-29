Бразилия объявила о вакцинации подростков от коронавируса

Правительство бразильского штата Сан-Паулу объявило о планах с 18 августа начать вакцинацию от COVID-19 детей в возрасте от 12 до 17 лет. Национальная же кампания по иммунизации несовершеннолетних должна стартовать до начала сентября.

Первыми доступ к вакцине получат дети с особенностями в развитии и с хроническими заболеваниями. В эту же группу войдут беременные и кормящие девочки, не достигшие 18-летнего возраста. А до середины сентября первую прививку смогут получить все жители штата Сан-Паулу старше 12 лет.

Накануне министр здравоохранения Бразилии Марсело Кейрога также объявил о планах включить подростков в Национальную программу вакцинации населения, но только после того, как первую дозу получат все желающие привиться бразильцы старше 18 лет. Выступая в среду по национальному телевидению, министр дополнительно пояснил, что взрослое население страны должно получить первую прививку до начала сентября этого года. Кейрога подчеркнул, что высокие темпы вакцинации населения помогли Бразилии взять вирус под контроль. "Мы фиксируем значительное снижение - на 40 процентов - новых случаев заражения и смертей всего лишь за один месяц", - заявил министр.

По данным бразильского минздрава, первую дозу вакцины от коронавируса получили более ста миллионов жителей (47 процентов населения страны). За минувшие сутки здесь выявлено 48 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, 1 344 человека погибли. Всего за полтора года пандемии в Бразилии SARS-CoV-2 заразились 19,8 миллиона человек. От вызванных COVID-19 осложнений скончались более 553 тысяч бразильцев.