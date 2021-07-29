Бывшая любовница короля Испании заявила, что он хотел на ней жениться

Бывшая любовница испанского короля Хуана Карлоса I Коринна цу Сайн-Витгенштейн-Сайн заявила, что он хотел на ней жениться и даже делал предложение несколько раз, но она ему отказала. О подробностях личной жизни монарха, уступившего в 2014 году трон своему сыну Филиппу VI, стало известно из иска, поданного Коринной против Хуана Карлоса I, в котором она обвиняет его в преследовании.

Как пишет газета El Pais, получившая доступ к документам, романтические отношения между королем и его любовницей продолжались до 2009 года, когда она решила разорвать их, узнав, что она не единственная его возлюбленная (и это не считая его супруги королевы Софии). В 2012 году Хуан Карлос I пытался восстановить их связь и даже ездил в Германию, чтобы попросить у ее отца руки дочери. В тот период, как утверждает Коринна, король даже хотел составить завещание, в котором бы он упомянул ее и ее семью, но так и не решился на это шаг, опасаясь, что его родные оспорят это решение. В итоге Хуан Карлос I начал дарить ей дорогостоящие подарки: произведения искусства, скульптуры, украшения, помог приобрести квартиру в Лондоне. В конце концов, он перевел ей 100 миллионов долларов (64,8 миллиона евро).

Но через несколько лет, как отмечается в иске, король потребовал назад эту сумму. Коринна отказалась, и Хуан Карлос I, как она утверждает, обвинил ее в краже денег и оклеветал ее семью и деловых партнеров. Она также обвинила почетного монарха в "незаконном тайном и гласном надзоре" со стороны сотрудников его аппарата и испанской разведывательной службы.

Представители Хуана Карлоса I отвергли обвинения, но пока не представили свои аргументы Высокому суду Лондона, где рассматривается это дело. Иск был подан в конце прошлого года, но СМИ о нем стало известно лишь сейчас. Как отмечается, женщина требует издать судебный приказ, запрещающий почетному королю Испании и его представителям общаться с ней, следить за ней, делать про нее клеветнические заявления или приближаться к ней ближе, чем на 150 метров.