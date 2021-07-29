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29.07.2021 12:02
Рубрика: Экономика

ЦБ нашел 344 "черных кредитора" в первом полугодии 2021 года

Текст: Анастасия Алексеевских
В первом полугодии 2021 года Банк России выявил 344 компании, которые незаконно занимались кредитованием россиян. Из них 132 организации нелегально называли себя микрофинансистами (МФО). Это следует из материалов регулятора.
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

"Нередко офисы таких компаний открываются на месте прекративших деятельность легальных участников финансового рынка - ломбардов, МФО, - говорится в обзоре. - Кроме того, черные кредиторы могут для обмана потребителей публиковать на своем сайте сканы лицензий легальных участников рынка".

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Банк России проводит мониторинг компаний, исключенных из реестров, для предупреждения незаконной деятельности. "Мы также рекомендуем потребителям обращать внимание на корректность и актуальность публикуемых на сайте организации документов, в том числе свидетельств о регистрации", - отмечается в материалах.

Чем опасны "черные кредиторы"

Добросоветные участники финансового рынка состоят в госреестрах Банка России. Легальные участники финансового рынка отличаются от нелегальных не только включением в специально созданный реестр регулятора, но и методами работы. Если первые выдают микроссуды и займы по ставкам около 300% годовых и используют законные методы взыскания, то ставки по кредитам вторых приближаются к 1000%, а методы взыскания - к уголовно преследуемым.

"Черные кредиторы", как правило, не соблюдают требования по ограничению процентной ставки по займу, которая не может более чем на треть превышать ставку, определенную Центробанком. Нередко мошенники устанавливают и значительные штрафы за каждый день просрочки платежа, в то время как максимально возможные санкции для заемщиков не могут составлять более 20% годовых от суммы долга.

Что делать гражданам

Возможны ситуации, когда клиент приходит в первую попавшуюся компанию за "живыми" деньгами, не поинтересовавшись, включена ли она в реестр ЦБ. Кроме того, мошенники могут предъявить гражданам и фальшивое свидетельство о включении в реестр. А финансово грамотный клиент перед походом за микрозаймом обязательно изучает информацию на сайте ЦБ и условия, которые ему предлагают. Поэтому главное правило - дотошность. Лучше проверить всю информацию перед обращением за тем или иным финансовым продуктом, сравнить условия на рынке и выбрать наиболее подходящий продукт.

Экономика Финансы Долги и кредиты Госфонды и контрольные органы Центральный банк Рынок кредитования

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