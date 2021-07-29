ЦБ нашел 344 "черных кредитора" в первом полугодии 2021 года

"Нередко офисы таких компаний открываются на месте прекративших деятельность легальных участников финансового рынка - ломбардов, МФО, - говорится в обзоре. - Кроме того, черные кредиторы могут для обмана потребителей публиковать на своем сайте сканы лицензий легальных участников рынка".

Банк России проводит мониторинг компаний, исключенных из реестров, для предупреждения незаконной деятельности. "Мы также рекомендуем потребителям обращать внимание на корректность и актуальность публикуемых на сайте организации документов, в том числе свидетельств о регистрации", - отмечается в материалах.

Чем опасны "черные кредиторы"

Добросоветные участники финансового рынка состоят в госреестрах Банка России. Легальные участники финансового рынка отличаются от нелегальных не только включением в специально созданный реестр регулятора, но и методами работы. Если первые выдают микроссуды и займы по ставкам около 300% годовых и используют законные методы взыскания, то ставки по кредитам вторых приближаются к 1000%, а методы взыскания - к уголовно преследуемым.

"Черные кредиторы", как правило, не соблюдают требования по ограничению процентной ставки по займу, которая не может более чем на треть превышать ставку, определенную Центробанком. Нередко мошенники устанавливают и значительные штрафы за каждый день просрочки платежа, в то время как максимально возможные санкции для заемщиков не могут составлять более 20% годовых от суммы долга.

Что делать гражданам

Возможны ситуации, когда клиент приходит в первую попавшуюся компанию за "живыми" деньгами, не поинтересовавшись, включена ли она в реестр ЦБ. Кроме того, мошенники могут предъявить гражданам и фальшивое свидетельство о включении в реестр. А финансово грамотный клиент перед походом за микрозаймом обязательно изучает информацию на сайте ЦБ и условия, которые ему предлагают. Поэтому главное правило - дотошность. Лучше проверить всю информацию перед обращением за тем или иным финансовым продуктом, сравнить условия на рынке и выбрать наиболее подходящий продукт.