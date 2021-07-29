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29.07.2021 00:00
Рубрика: В мире

Циклон "Бернд" станет самой "дорогой" природной катастрофой в Германии

Текст: Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Федеральный выпуск № 170(8521)

Циклон "Бернд" станет самой "дорогой" природной катастрофой в Германии в этом тысячелетии. Общегерманское объединение страховых компаний сообщило, что одним только автостраховщикам придется выплатить компенсации в размере до 200 миллионов евро, так как в результате непогоды пришли в негодность или были повреждены водой около 40 тысяч автомобилей.

Крупные суммы, по данным радиостанции Deutsche Welle, выплатят и за отдельные здания и фабрики, застрахованные на миллионы евро. Немецкие железные дороги понесли потери на сумму порядка 1,3 миллиарда евро. В бостонской аналитической компании AIR Worldwide потери оценили в пять миллиардов евро. И это превышает ущерб от считавшегося до сих пор крупнейшим "наводнения века" в 2002 году на Эльбе и Дунае. Тогда страховые выплаты составили 4,5 миллиарда.

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