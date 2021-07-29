Для защиты от наводнений 176 тысяч человек потребуется 38 млрд рублей

Строительство гидротехнических сооружений, которые защитят от возможных наводнений и паводков 176 тысяч человек, живущих вдоль рек, будет стоить 38 миллиардов рублей. Об этом "РГ" рассказал глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов.

По его оценке, эти сооружения позволят предотвратить ущерб от водной стихии на сумму до 140 миллиардов рублей. До сих пор максимальные потери от вышедших из берегов рек были отмечены в 2013 году - тогда они составили 50 миллиардов рублей.

Строительство защитных гидротехнических сооружений должно стать частью нового федерального проекта "Защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Российской Федерации", добавил Кириллов. Основное внимание этого проекта будет сосредоточено на реках Дальнего Востока.

Полностью интервью с Дмитрием Кирилловым читайте в одном из ближайших номеров "РГ".