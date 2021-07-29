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29.07.2021 09:56
Рубрика: Происшествия

Для защиты от наводнений 176 тысяч человек потребуется 38 млрд рублей

Текст: Алексей Дуэль
Фото: Илья Наймушин/РИА Новости Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Строительство гидротехнических сооружений, которые защитят от возможных наводнений и паводков 176 тысяч человек, живущих вдоль рек, будет стоить 38 миллиардов рублей. Об этом "РГ" рассказал глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов.

Фото: Евгений Епанчинцев/ТАСС
Ущерб от паводка в Забайкалье превысил два миллиарда рублей

По его оценке, эти сооружения позволят предотвратить ущерб от водной стихии на сумму до 140 миллиардов рублей. До сих пор максимальные потери от вышедших из берегов рек были отмечены в 2013 году - тогда они составили 50 миллиардов рублей.

Строительство защитных гидротехнических сооружений должно стать частью нового федерального проекта "Защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Российской Федерации", добавил Кириллов. Основное внимание этого проекта будет сосредоточено на реках Дальнего Востока.

Полностью интервью с Дмитрием Кирилловым читайте в одном из ближайших номеров "РГ".

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Правительство Минприроды Росводресурсы Паводки в России

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