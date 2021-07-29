Дополнение в Перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации

41. Project Media, Inc. ("Проект Медиа") (США) (распоряжение Минюста России от 23.07.2021 N 799-р, решение заместителя Генерального прокурора Российской Федерации от 15.07.2021).

Ликвидация политических партий

В соответствии со статьей 16 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, статьями 41, 45 Федерального закона от 11.07.2001 N 95-ФЗ "О политических партиях" и на основании вступивших в законную силу решений Верховного Суда Российской Федерации произведена государственная регистрация следующих политических партий, их региональных отделений и иных структурных подразделений в связи с ликвидацией:

1. Всероссийская политическая партия "Интернациональная партия России" (решение Верховного Суда Российской Федерации от 18.05.2021 вступило в законную силу 22.06.2021). Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве внесены сведения о ликвидации партии в Единый государственный реестр юридических лиц 15 июля 2021 г. за ГРН 2217706184034.

2. Политическая партия "Партия Социальных Реформ - Прибыль от природных ресурсов - Народу" (решение Верховного Суда Российской Федерации от 18.05.2021 вступило в законную силу 22.06.2021). Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве внесены сведения о ликвидации партии в Единый государственный реестр юридических лиц 16 июля 2021 г. за ГРН 2217706329355.

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