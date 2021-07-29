Эксперт рассказал, куда инвестировать россиянам в 2021 году

Самыми перспективными для инвестиций в 2021 году являются бумаги крупных компаний, разработчиков искусственного интеллекта и сервисы онлайн-образования. Об этом РИА Новости рассказал сооснователь клуба венчурных инвесторов Angelsdeck Сергей Дашков.

"Среди беспилотного транспорта, финтеха и умной энергетики тоже попадаются сильные проекты", - отметил он.

По словам Дашкова, при инвестировании стоит обращать внимание на потенциал роста компании, уровень команды и уже достигнутые результаты.

Минимизировать риски поможет MVP - минимально жизнеспособный продукт, который показывает высокий интерес целевой аудитории с потенциалом расширения этого интереса. "Это может быть выражено не только в продажах, но и в активных пользователях, высоком показателе удержания, хороших клиентских отзывах, росте количества пилотных проектов", - заключил эксперт.