Эксперты оценили идею разрешить ФНС блокировать счета во время проверок

Эксперты считают, что полномочия по блокировке имущества должников на стадии проверки, которые может получить Федеральная налоговая служба, позволят повысить прозрачность бизнеса и не угрожают добросовестным налогоплательщикам. При этом сам бизнес считает, что нынешних полномочий ФНС вполне достаточно.

Об инициативе наделить ФНС новыми полномочиями ранее сообщила газета "Ведомости". Источники издания сообщили, что налоговые органы могут получить право блокировать имущество должников в оперативном порядке - сейчас это возможно только по результатам проверки.

В ФНС "Российской газете" пояснили, что сейчас процедура "юридической фиксации обязательств, сокрытых от государства в результате налоговых правонарушений, является длительной".

"Этот процесс в значительной степени зависит от того, насколько добросовестно проверяемый и связанные с ним лица представляют документы и данные для проверки. Проверяемому лицу достоверно известно о проводимых в отношении него мероприятиях с первого дня проверки. При этом отсутствуют механизмы, препятствующие выводу либо обременению его активов, за счет которых возможно исполнение сокрытой обязанности по уплате налогов", - пояснили в пресс-службе ФНС.

В ведомстве добавили, что "в результате анализа причин невозможности взыскания доначисленных по результатам проверок сумм установлено сокрытие ликвидных активов за два года не менее чем на 170 млрд рублей".

Профессор Департамента менеджмента Финансового университета при правительстве РФ, ректор Института экономики и антикризисного управления Антонина Ряховская назвала инициативу о новых полномочиях ФНС максимально сбалансированной. "Предлагаемое решение снабжено массой механизмов устранения излишней нагрузки на добросовестных лиц: применение мер возможно только в отношении тех, по кому назначена выездная налоговая проверка, а это один налогоплательщик из десяти тысяч (6 тысяч проверок в год по всей стране), отобранные по риск-ориентированным критериям. Меры возможны только если налоговая нагрузка у этого лица существенно меньше, чем у соседей по отрасли - и только в пределах суммы этого разрыва", - пояснила эксперт.

Со стороны бизнеса сообщения о новых полномочиях налоговиков вызвали опасения. В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) заявили, что новые правила не должны ухудшить положение добросовестного бизнеса: "При разработке этой меры необходимо участие РСПП и учет предложений бизнеса по условиям введения ареста имущества".

По словам президента "ОПОРы России" Александра Калинина, подобные инициативы должны проходить процедуру оценки регулирующего воздействия. "Ограничения ведь могут касаться и товарно-материальных ценностей, а для торговых компаний это основной оборотный капитал. Как только такая мера будет введена, для банков она станет сигналом для отзыва кредитных линий, овердрафтов", - пояснил он.

Однако Антонина Ряховская отметила, что применение подобных мер может быть принято только на уровне центрального аппарата ФНС России. При этом сами меры заключаются только в запрете на обременение и отчуждение имущества - никаких ограничений на производственную деятельность не накладывается.

"Меры принимаются только по имуществу, которое является основными средствами (недвижимость, транспорт). На сырье, запасы, продукцию, денежные средства никаких ограничений наложено быть не может, налогоплательщик сможет заменять обеспечиваемые активы. Все меры немедленно публикуются в открытом реестре ФНС России и вносятся в государственные реестры для исключения рисков у контрагентов", - добавила Ряховская.

По мнению специалиста, новые возможности ФНС будут демотивировать бизнес в плане вывода активов, что предупредит банкротство и ущерб кредиторам. Кроме того, новые правила повысят качество оценки контрагента потенциальными партнерами и упростят работу банков при оценке признаков занижения реальной задолженности и наличия рисков.

"Предлагаемое решение даст эффективный механизм и приведет национальное законодательство к общемировым практикам регулирования баланса публичных и частных интересов", - подчеркнула Ряховская.