Эрдоган: Турция к 2023 году наладит добычу газа в Черном море

Турция в ближайшее время начнет полноценную добычу газа в Черном море. "Мы прилагаем огромные усилия для этого", - заявил президент республики Раджеп Тайип Эрдоган. В среду он принял участие в церемонии сжигания газа, добытого с глубины в сотни метров на шельфе в провинции Сакарья.

Газовый факел был зажжен на буровом судне "Фатих", которое проводило изыскания и пробное бурение. Специалисты полностью подготовили скважину для тестовой выкачки газа, сказал Эрдоган. И напомнил, что за последний год Турция пробурила в Черном море пять скважин. Параллельно возводится и наземная инфраструктура для транспортировки и хранения голубого топлива. К 2023 году власти рассчитывают начать поставки газа на внутренний рынок.

"Наши технические возможности в сфере бурения позволили нам избавиться от внешней зависимости при выполнении подобных работ. Газ из Черного моря снизит нашу зависимость от импорта топлива", - подчеркнул турецкий лидер (цитата по ТАСС).