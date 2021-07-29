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29.07.2021 20:30
Рубрика: В мире

Эвакуированные из отеля в Бодруме россияне вернулись в свои номера

Текст: Константин Волков
Россияне, ранее эвакуированные из пятизвездочного отеля Titanic в поселке Гювердженлик рядом с Бодрумом, вернулись обратно в свои номера после того, как распространение огня было взято под контроль. Об этом 29 июля сообщает РИА Новости со ссылкой информацию от руководства отеля.

Днем 29 июля пожар неожиданно вспыхнул в 4 километрах от отеля в лесу на горах, и буквально за 20 минут огонь практически дошел до территории Titanic, рассказал персонал. Пожар перекрыл дорогу, из-за чего пришлось эвакуировать людей по морю. Дополнительная опасность исходила от газовых труб, проложенных на пути, по которому двигалось пламя.

Фото: youtube/ Irаlex
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Как сообщили в отеле, с российскими туристами все в порядке, никто не пострадал.

В последние два дня в Турции разом вспыхнули несколько десятков пожаров, в том числе в курортной зоне на юге страны. 28 июля начался пожар в Манавгате рядом с Сиде, провинция Анталья, а 29 июля загорелись леса рядом с Даламаном, Мармарисом, Бодрумом, Дидимом - курортами на побережье Эгейского моря и еще в нескольких местах.

Всего, как написал министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли, "работа по контролю за 20 лесными пожарами продолжается в общей сложности в семи провинциях - Адане, Анталье, Кайсери, Кютахье, Мерсине, Мугле, Османие​​​. В их тушении задействованы три самолета, 38 вертолетов, 680 пожарных машин и около 4000 наших сотрудников".

Власти Турции в срочном порядке расследуют причину возгораний. Одно из объяснений - сухая, жаркая погода, сопровождающаяся сильным ветром, что облегчает распространение огня. Но рассматривается и версия умышленного поджога.

В мире Ближний Восток Турция

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