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29.07.2021 18:36
Рубрика: В мире

В турецком Бодруме российских туристов эвакуировали из отеля из-за пожара

Текст: Константин Волков
На турецком курорте Гювенджерлик в Бодруме на Эгейском море российских туристов эвакуировали из пятизвездочного отеля Titanic, к которому подбирается лесной пожар, вспыхнувший несколько часов назад. Об этом сообщило генконсульство РФ в Анталье.

Как заявил министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли, сам отель не горит, туристы эвакуируются превентивно. "Горит прилегающий к нему лес на горе, на склоне которой располагаются корпуса пятизвездочного отеля Titanic Deluxe Bodrum. Пока туристов из этого отеля временно переводят в расположенные рядом премиальные отели Lujo Bodrum и La Blanche Resort Bodrum. В отношении этих последних решения об эвакуации на настоящий момент нет", - сказал он.

Фото: Fatih Hepokur/Anadolu Agency via Getty Images
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Как сообщает турецкий новостной сайт SonDakika, из-за сильного ветра пожар распространяется очень быстро.

Некоторые очевидцы утверждают, что пожар уже добрался до шезлонгов на пляже, и постояльцев эвакуируют на катерах и судах добровольцев из числа местных жителей.

На тушении пожара работают два вертолета и около 20 пожарных команд.

Как сообщалось ранее, из-за пожаров на юге Турции уже пострадали 183 человека.

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