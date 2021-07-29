В Турции из-за лесных пожаров пострадали 183 человека

Из-за вспыхнувших 28-29 июля лесных пожаров в курортной зоне на юге Турции уже пострадали 183 человека, заявил 29 июля министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли на пресс-конференции.

Министр признал также, что пожары вспыхнули практически одновременно, и чтобы взять их под контроль, потребуется время. В настоящее время пожар в Манавгате рядом с курортом Сиде, провинция Анталья, вспыхнувший 28 июля, взят под контроль. Однако 29 июля загорелся лес рядом с курортом Мармарис, там от огня уже пострадали два дома, проводится эвакуация туристов из отелей.

Кроме того, сегодня в курортной зоне на юге Турции вспыхнули еще несколько пожаров, в районе Дидима (провинция Айдын), Бодрума, а также Миляса и Кёйджегиза (провинция Мугла). Помимо южных провинций, лесные пожары вспыхнули в центральной и юго-восточных частях Турции - в провинциях Адана, Кайсери, Мерсин, Османие, Ушак.

Глава Управления по связям с общественностью президента Турции Фахреттин Алтун уже заявил, что по фактам пожаров начато расследование. "О виновных станет известно в кратчайшие сроки", - цитирует слова Алтуна новостной портал SonDakika.

Лидер оппозиционной кемалистской партии CHP Кемаль Кылычдароглу назвал происходящее "саботажем" и выразил уверенность, что виновные будут найдены. На юге Турции сейчас жаркая и ветреная погода, что способствует распространению огня.