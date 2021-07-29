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29.07.2021 15:47
Рубрика: В мире

В турецком Мармарисе началась эвакуация туристов из отелей

Текст: Константин Волков
В курортном городе Мармарис в провинции Мугла из-за вспыхнувшего лесного пожара идет эвакуация туристов из отелей. Об этом сообщил турецкий телеканал NTV.

По последним данным, пламя уже находится в ста метрах от жилых домов.

Фото: Istock
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Из-за густого дыма пострадали шесть человек, им оказывается помощь. В тушении пожара заняты один самолет, четыре вертолета и более 20 пожарных машин. Минобороны Турции заявило, что направило для помощи в тушении беспилотник, а также подключило моряков ВМС, сообщает новостной портал Haberler. Однако из-за встречного ветра вертолеты практически не могут подлететь к месту пожара.

По информации портала SonDakika, уже эвакуированы два трехзвездочных отеля и четыре курортных виллы. Некоторые отдыхающие уезжают сами.

Пожар начался в горах рядом с Мармарисом, причина возгорания выясняется.

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