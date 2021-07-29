В турецком Мармарисе началась эвакуация туристов из отелей

По последним данным, пламя уже находится в ста метрах от жилых домов.
Из-за густого дыма пострадали шесть человек, им оказывается помощь. В тушении пожара заняты один самолет, четыре вертолета и более 20 пожарных машин. Минобороны Турции заявило, что направило для помощи в тушении беспилотник, а также подключило моряков ВМС, сообщает новостной портал Haberler. Однако из-за встречного ветра вертолеты практически не могут подлететь к месту пожара.
По информации портала SonDakika, уже эвакуированы два трехзвездочных отеля и четыре курортных виллы. Некоторые отдыхающие уезжают сами.
Пожар начался в горах рядом с Мармарисом, причина возгорания выясняется.
#BREAKING— Dailyaz (@dailyaz1) June 27, 2021
🇹🇷Forest fire broke out in Marmaris#Turkey #marmaris pic.twitter.com/EduBAX3xyf
In Turkish Marmaris, vacationers are being evacuated from hotels.— Jasper Ario (@ario_jasper) July 29, 2021
Forest fires have come close to the tourist area. pic.twitter.com/4EXcsEJtwY