Число погибших из-за пожара в Анталье возросло до трех человек

Ранее сообщалось об одном погибшем, 82-летнем мужчине, который решил остаться дома во время эвакуации населения его деревни.

Пострадали более 60 человек, большинство из них надышались дымом. Еще десять человек оказались отрезаны на плотине Оймапынар и спасателям пришлось их эвакуировать.

Большая часть горящих территорий уже потушена, заявил министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли, но еще остаются отдельные очаги.

В тушении пожара задействовали около двух тысяч человек, три самолета, 29 вертолетов и около пятисот передвижных цистерн с водой.

Причины пожара в настоящее время выясняются. 28 июля днем, когда началось возгорание, в Анталье была жаркая погода и сильный ветер, что могло способствовать распространению огня. Вместе с тем ранее турецкие СМИ упоминали о возможности поджога, так как возгорание началось сразу в нескольких местах.

В результате пожара выгорели несколько десятков гектаров леса, пришлось эвакуировать пять населенных пунктов.

Всего в Турции в настоящее время лесные пожары зафиксированы в 41 районе, преимущественно в южных и центральных провинциях, в том числе в Анталье и соседней Мугле. В 31 районе пожары уже взяты под контроль.