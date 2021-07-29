От пожара в провинции Анталья пострадали минимум 62 человека

В результате пожара в турецком Манавгате рядом с курортом Сиде в провинции Анталья один человек, 82-летний местный житель, погиб, минимум 62 человека пострадали. Об этом сообщил министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли.

Большинство пострадавших получили отравление, надышавшись дымом.

В настоящее время большая часть пожара потушена, однако в районе Аксеки по состоянию на 9:00 утра 29 июля еще оставался очаг возгорания.

Властям пришлось эвакуировать жителей 18 населенных пунктов. В тушении пожара приняли участие около 2 тысяч человек, 2 самолета, 15 вертолетов, шесть бульдозеров и 106 пожарных машин.

Ведется расследование причин возгорания. Ранее была высказана версия, что это мог быть поджог, поскольку огонь вспыхнул разом в нескольких местах. При этом жаркая погода и сильный ветер в Анталье способствовали быстрому распространению пожара.

Сообщений о пострадавших российских туристах не поступало. Российское генконсульство в Анталье обратилось 28 июля с призывом к соотечественникам не покидать отели, пока пожар не будет потушен.