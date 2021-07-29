В Турции вспыхнули новые пожары в курортной зоне: Бодрум, Дидим, Миляс

Из-за лесного пожара в районе курортного турецкого города Бодрум на Эгейском море эвакуирован один отель, сообщил 29 июля министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли. Эвакуированный отель находится в деревне Гюверджинлик в районе Бодрума.

Также пожарные борются с огнем в районе курорта Дидим, находящегося между Бодрумом и Кушадасы, и в лесном массиве в районе Миляса, а также - в окрестностях города Кёйджегиз рядом с одноименным озером неподалеку от Даламана, сообщает турецкий новостной портал SonDakika.

Турецкий новостной портал Haberler сообщает, что пожар в районе Дидима удалось взять под контроль, между тем в остальных местах борьба с огнем продолжается. В частности, огонь подошел к курорту Мармарис.

Вспыхнувший 28 июля лесной пожар в Манавгате рядом с курортом Сиде в провинции Анталья практически потушен.