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29.07.2021 18:38
Рубрика: Экономика

Евгений Нифантьев: Маркировка антисептиков затруднит попадание на рынок подделок

Текст: Анна Полтавцева
Фото: Галина Бродская Фото: Галина Бродская
Фото: Галина Бродская

С 1 августа в России стартует эксперимент по маркировке дезинфицирующих средств и кожных антисептиков, который завершится 31 августа 2022 года. Член Общественной палаты РФ, председатель Координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев считает, что такого рода контроль реализации этих средств позволит пресечь любые попытки попадания на рынок поддельных антисептиков.

Фото: iStock
В России пройдет эксперимент по маркировке антисептиков

"Такие средства защиты как антисептики, как правило, спиртосодержащие, и существует вероятность их подделки. Например, это могут быть препараты с минимальным содержанием спиртов, то есть абсолютно неэффективные. Маркировка антисептических средств сегодня - требование времени. Она гарантирует покупателям высокое качество продукта, который для многих сегодня, в эпоху распространения коронавируса по всему миру, стал расходным материалом", - отметил Евгений Нифантьев.

По его словам, маркировка товара позволяет отслеживать всю цепочку его передвижения от производства до конечного потребителя, что делает проверки максимально прозрачными.

"Это помогает пресекать схемы нелегальных продаж и защищает добросовестных игроков рынка", - добавил Нифантьев.

На днях он также отметил, что благодаря маркировке лекарственных средств случаи продажи в аптеках сильнодействующих препаратов без рецепта в столице уже единичны.

Экономика Отрасли Фарминдустрия

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