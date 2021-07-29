Гендиректор компании-нефтетрейдера сбежал от проверки ФАС

Генеральный директор компании АО "Солид-товарные рынки" попытался воспрепятствовать внеплановой проверке Федеральной антимонопольной службы. Мужчина покинул рабочее место, а на предложение сотрудника ФАС вернуться ответил категорическим отказом.

"Должностные лица АО "Солид-товарные рынки" отказались дать логин и пароль как к компьютеру генерального директора, так и сотрудников компании. Позже учетная запись руководителя вдруг была заблокирована, а все компьютеры отключены от общей сети", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ФАС.

В пресс-службе ФАС отметили, что должностное лицо компании отказалось сообщить сотрудникам ФАС о местонахождении сервера и предоставить к нему доступ. Кроме того, сотрудники фирмы согласились предоставить для проверки лишь компьютер комплаенс-офицера. При этом на устройстве не оказалось ни одного файла или документа.

В ведомстве добавили, что сотрудники компании покинули рабочие места несмотря на то, что торговая сессия по оптовой продаже нефтепродуктов еще не завершилась.

В результате ФАС составила акт о воспрепятствовании деятельности.