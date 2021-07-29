Генконсульство РФ выясняет, есть ли россияне в районе лесного пожара в Мармарисе

Новости

Фадеев продал права на свои песни и решил больше не заниматься артистами 18:03
Сбербанк улучшил прогноз по ВВП России 17:52
Росрыболовство подало иск к структуре "Норникеля" за разлив дизтоплива 17:51
Названы продукты, снижающие риск развития деменции 17:46
В Турции из-за лесных пожаров пострадали 183 человека 17:40
Путин поздравил российских рапиристок с золотой медалью Олимпиады 17:39
Рапиристка Мартьянова после финала Олимпиады уехала в инвалидном кресле 17:39
Синоптик рассказал о температурных рекордах июля 17:28
СК завершил расследование аварии с военными автобусами 17:26
Врач посоветовал больным раком поскорее вакцинироваться от коронавируса 16:55
Проводить опреснение воды на черноморском побережье не планируется 16:51
Россия и КНР в августе проведут совместное учение с участием 10 тысяч человек 16:46
Реконструкция очистных сетей на курортах обойдется в 60 млрд рублей 16:41
Китаянка Чэнь Мэн стала олимпийской чемпионкой по настольному теннису 16:38
В Ленобласти продлили ограничения из-за коронавируса 16:32
Веснина и Карацев вышли в полуфинал в миксте на Олимпиаде 16:26
Российская говядина завоевывает рынок Китая 16:13
В Кузбассе возбуждено дело о реабилитации нацизма 16:07
ГП обжалует решение о взыскании с РФ 2,6 млрд долларов по делу "Юкоса" 16:03
65 процентов петербуржцев переболели COVID-19 или сделали прививки 16:01
Суд оставил псковскую журналистку в реестре СМИ-иноагентов 15:53
Определились полуфинальные пары мужского теннисного турнира на Олимпиаде 15:49
В Кургане из-за коронавируса отменили День ВДВ 15:45
Лукашенко прокомментировал отсутствие медалей на Олимпиаде у сборной Беларуси 15:41
Клип на песню-мем Never Gonna Give You Up набрал миллиард просмотров 15:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Врачи ответили на самые распространенные аргументы антипрививочников
Врачи ответили на самые распространенные аргументы антипрививочников
На образование детей можно будет копить с помощью инвестсчетов
На образование детей можно будет копить с помощью инвестсчетов
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
29.07.2021 17:16
Рубрика: В мире

Генконсульство РФ выясняет, есть ли россияне в районе лесного пожара в Мармарисе

Текст: Константин Волков
Генконсульство РФ в Анталье выясняет, какова ситуация с российскими туристами на курорте Мармарис в провинции Мугла, где 29 июля в непосредственной близости от домов и отелей вспыхнул лесной пожар.

"Около 13.00 часов в окрестностях курортного города Мармариса по не выясненным пока причинам возник пожар, охвативший лесной массив, расположенный в непосредственной близости к городским кварталам и ряду гостиничных комплексов. По имеющейся информации, в превентивном плане была проведена эвакуация из некоторых зданий... В настоящее время сведения о жертвах или пострадавших в результате стихийного бедствия не поступали. Генконсульство по официальным каналам выясняет текущую ситуацию с находящимися в Мармарисе российскими туристами", - цитирует РИА Новости заявление российской дипмиссии.

Фото: Нина Слепцова / РИА Новости
Кто и как сейчас тушит пожары в лесах Якутии

Между тем в Мармарисе из-за пожара, подошедшего вплотную к жилым строениям, пострадали два дома, у одного сгорела крыша, у другого - одна из комнат. Пожарным удалось потушить здания.

От густого дыма в Мармарисе уже пострадали восемь человек, сообщает турецкий новостной портал Haberler. Они были доставлены в больницу.

В тушении лесного пожара заняты один самолет, четыре вертолета и более 20 пожарных машин. Минобороны Турции заявило, что направило для помощи в тушении беспилотник, а также подключило моряков ВМС Турции.

Как сообщает турецкий новостной портал SonDakika, уже эвакуированы два трехзвездочных отеля и четыре курортных виллы. Некоторые отдыхающие уезжают сами.

Пожар начался в горах рядом с Мармарисом, причина возгорания выясняется.

В мире Ближний Восток Турция РГ-Видео

Главное сегодня

Михаил Мишустин посмотрел, как собирается новейший самолет МС-21
В Тюмени нейтрализовали сторонников "ИГ", планировавших теракты
Шойгу поставил задачу сократить срок постановки на воинский учет
Косачев: Ультиматум сенаторов США по санкциям против "Северного потока-2" - шантаж
Медведев проиграл Карреньо-Бусте в четвертьфинале Олимпиады
Как свободолюбивая Америка подходит к обязательной вакцинации от ковида
Итальянский университет заплатит студентам за отказ от путешествий на самолете