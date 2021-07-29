Генконсульство РФ выясняет, есть ли россияне в районе лесного пожара в Мармарисе

"Около 13.00 часов в окрестностях курортного города Мармариса по не выясненным пока причинам возник пожар, охвативший лесной массив, расположенный в непосредственной близости к городским кварталам и ряду гостиничных комплексов. По имеющейся информации, в превентивном плане была проведена эвакуация из некоторых зданий... В настоящее время сведения о жертвах или пострадавших в результате стихийного бедствия не поступали. Генконсульство по официальным каналам выясняет текущую ситуацию с находящимися в Мармарисе российскими туристами", - цитирует РИА Новости заявление российской дипмиссии.
Между тем в Мармарисе из-за пожара, подошедшего вплотную к жилым строениям, пострадали два дома, у одного сгорела крыша, у другого - одна из комнат. Пожарным удалось потушить здания.
От густого дыма в Мармарисе уже пострадали восемь человек, сообщает турецкий новостной портал Haberler. Они были доставлены в больницу.
В тушении лесного пожара заняты один самолет, четыре вертолета и более 20 пожарных машин. Минобороны Турции заявило, что направило для помощи в тушении беспилотник, а также подключило моряков ВМС Турции.
Как сообщает турецкий новостной портал SonDakika, уже эвакуированы два трехзвездочных отеля и четыре курортных виллы. Некоторые отдыхающие уезжают сами.
Пожар начался в горах рядом с Мармарисом, причина возгорания выясняется.
#BREAKING— Dailyaz (@dailyaz1) June 27, 2021
🇹🇷Forest fire broke out in Marmaris#Turkey #marmaris pic.twitter.com/EduBAX3xyf
In Turkish Marmaris, vacationers are being evacuated from hotels.— Jasper Ario (@ario_jasper) July 29, 2021
Forest fires have come close to the tourist area. pic.twitter.com/4EXcsEJtwY