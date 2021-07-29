Генконсульство РФ выясняет, есть ли россияне в районе лесного пожара в Мармарисе

Генконсульство РФ в Анталье выясняет, какова ситуация с российскими туристами на курорте Мармарис в провинции Мугла, где 29 июля в непосредственной близости от домов и отелей вспыхнул лесной пожар.

"Около 13.00 часов в окрестностях курортного города Мармариса по не выясненным пока причинам возник пожар, охвативший лесной массив, расположенный в непосредственной близости к городским кварталам и ряду гостиничных комплексов. По имеющейся информации, в превентивном плане была проведена эвакуация из некоторых зданий... В настоящее время сведения о жертвах или пострадавших в результате стихийного бедствия не поступали. Генконсульство по официальным каналам выясняет текущую ситуацию с находящимися в Мармарисе российскими туристами", - цитирует РИА Новости заявление российской дипмиссии.

Между тем в Мармарисе из-за пожара, подошедшего вплотную к жилым строениям, пострадали два дома, у одного сгорела крыша, у другого - одна из комнат. Пожарным удалось потушить здания.

От густого дыма в Мармарисе уже пострадали восемь человек, сообщает турецкий новостной портал Haberler. Они были доставлены в больницу.

В тушении лесного пожара заняты один самолет, четыре вертолета и более 20 пожарных машин. Минобороны Турции заявило, что направило для помощи в тушении беспилотник, а также подключило моряков ВМС Турции.

Как сообщает турецкий новостной портал SonDakika, уже эвакуированы два трехзвездочных отеля и четыре курортных виллы. Некоторые отдыхающие уезжают сами.

Пожар начался в горах рядом с Мармарисом, причина возгорания выясняется.