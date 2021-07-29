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29.07.2021 16:03
Рубрика: Происшествия

ГП обжалует решение о взыскании с РФ 2,6 млрд долларов по делу "Юкоса"

Текст: Иван Егоров

Международный арбитраж отказал в удовлетворении большей части требований компании "ЮКОС Кэпитал" к Российской Федерации. Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Генпрокуратуры, 23 июля завершился очередной арбитражный процесс в рамках так называемой "второй волны" исков против Российской Федерации, инициированных бывшими акционерами ОАО "НК "ЮКОС" и аффилированными с компанией лицами.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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Как отметили в надзорном ведомстве, в ходе всего разбирательства российская сторона последовательно оспаривала как компетенцию состава арбитров по рассмотрению споров на основании Договора к Энергетической хартии, так и правомерность самих исковых требований. "Аргументированная позиция Российской Федерации позволила отвести подавляющую часть заявленных "ЮКОС Кэпитал" требований", - подчеркнули в Генпрокуратуре.

При этом арбитры не смогли прийти к единогласному мнению по пунктам решения, вынесенным в пользу истца. Двое из трех арбитров подготовили три особых мнения по делу. Внутри состава арбитража отсутствовало согласие как по поводу наличия собственной юрисдикции на рассмотрение спора, так и относительно явно неправомерного взыскания с Российской Федерации компенсации в пользу компании "ЮКОС Кэпитал".

В частности, профессор Брижит Стерн признала, что арбитраж не обладал юрисдикцией на рассмотрение требований "ЮКОС Кэпитал" к Российской Федерации по двум основаниям: противоречие российскому праву временного применения арбитражной оговорки и отсутствие реальных инвестиций в российскую экономику со стороны "ЮКОС Кэпитал". Она также возражала против присуждения "ЮКОС Кэпитал" вообще какой-либо суммы компенсации, поскольку это приведет к его неосновательному обогащению за счет Российской Федерации.

Тем не менее, трибунал большинством голосов посчитал присудить к взысканию с Российской Федерации 2,6 млрд долларов США плюс проценты и арбитражные издержки. "В данной части окончательное арбитражное решение не может считаться законным и обоснованным. Генеральная прокуратура Российской Федерации в обязательном порядке обжалует данное решение", - заявили в российском надзорном ведомстве.

Происшествия Правосудие Суд Правительство Генпрокуратура Дело ЮКОСа

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