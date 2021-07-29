Huawei анонсировала флагманские смартфоны P50 и P50 Pro

Huawei анонсировала новые флагманские смартфоны - P50 и P50 Pro. Гаджеты стали первыми смартфонами компании высшей ценовой категории без операционной системы Android и без поддержки Google-сервисов. Девайсы работают под управлением операционной системы Harmony OS 2.0, представленной в начале лета.

Презентация компании прошла без присущего многим китайским брендам размаха - если раньше анонс серии P был событием мирового масштаба и трансляцию смотрела многомиллионная аудитория фанатов по всему миру, то теперь анонс новых флагманов решили не показывать даже на официальном YouTube-канале компании и лишь после презентации выложили запись. С чем связано такое решение производителя - неизвестно, но, вероятно, в компании ориентируются в первую очередь на домашний рынок. В связи с санкциями США Huawei не может использовать Google-сервисы.

Сами смартфоны получились довольно любопытными. Обе модели - P50 и P50 Pro - оснащены камерами Leica - ценители мобильной фотографии любят Huawei именно за сотрудничество с популярным немецким брендом (и переплачивают многие тоже именно за него). Основная камера P50 50-мегапиксельная, второй объектив - ультраширокоугольный, 13 мегапикселей. Еще смартфон оснащен телефотообъективом на 12 мегапикселей c оптической стабилизацией изображения и поддержкой автофокуса.

Версия Pro отличается от обычного P50 набором камер - 50-мегапиксельный модуль имеет такую же диафрагму, как и у P50, но поддерживает оптическую стабилизацию изображения. Также Pro-версия оснащена еще одним модулем на 40 мегапикселей, ультраширокоугольный объектив точно такой же, как и у младшей модели. Четвертый объектив у P50 Pro поддерживает зум на 64 мегапикселя со стабилизацией изображения и автофокусом. Селфи-камера у обоих смартфонов одинаковая - широкоугольная на 13 мегапикселей.

Аппараты отличаются между собой и дисплеями - если диагональ и разрешение у них примерно одинаковые (6,5 дюйма у обычной версии, 6,6 - у Pro), то частота обновления экрана больше именно в Pro-версии - 120 Гц против 90 Гц. По процессорам же полный паритет - и там, и там восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 888, правда, без поддержки сетей пятого поколения - только с 4G. Количество оперативной памяти и встроенной памяти в обоих смартфонах одинаковое - 8Гб оперативной, 256 Гб встроенной. В обычном P50 можно выбрать вариант со 128 Гб встроенной памяти.

Российская стоимость моделей пока неизвестна, но самая дешевая версия P50 Pro в Китае обойдется в 6 тысяч юаней (это около 70 тысяч рублей), а P50 - 4500 юаней (51 тысяча рублей).

Главные конкуренты - флагманские модели Samsung и Apple. Однако аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин прогнозирует, что у флагманских моделей Huawei будут единичные продажи в России в связи с отсутствием на них сервисов Google.