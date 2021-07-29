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29.07.2021 21:30
Рубрика: В мире

Итальянские мошенники нашли новый способ обогащения на штамме "дельта"

Текст: Нива Миракян (Рим)
Российская газета - Федеральный выпуск № 171(8522)
Итальянские мошенники нашли новый способ обогащения на ограничениях, введенных в связи с распространением штамма "дельта". На Апеннинах буйным цветом расцвел нелегальный рынок продажи фейковых "зеленых пропусков".

Согласно правительственному декрету, с 6 августа, чтобы попасть в кафе и рестораны, в театры, кинотеатры и музеи, в тренажерные залы и бассейны, а также посетить конференции и ярмарки, не вакцинированным гражданам придется каждые двое суток сдавать дорогостоящий ПЦР-тест. На Апеннинах уже привилась половина населения, тем не менее многие итальянцы еще не определились с выбором, либо банально не успели вакцинироваться.

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Для этой довольно широкой прослойки населения нечистые на руку дельцы создали новую услугу - приобретение фальшивых QR-кодов через телегам-каналы. Стоимость цифрового пропуска - 100 евро, бумажного - 120 евро. На сегодняшний день спецподразделению итальянской финансовой полиции по защите частной неприкосновенности и разоблачению технологического мошенничества удалось выявить около десяти преступных учетных записей, созданных в популярном мессенджере. У самого "успешного" их создателя набралось за считаные дни ни много ни мало 130 тысяч подписчиков.

Для того чтобы противостоять новому виду мошенничества, минздрав Италии разработал приложение для проверки "зеленых сертификатов" - VerificationC19. Его могут использовать только лица, уполномоченные проводить подобную инспекцию. Это полиция и управляющие заведений, для входа в которые необходимо предъявить "зеленый пропуск". За нарушение установленного порядка предусмотрены серьезные штрафные санкции, которые варьируются от 400 до тысячи евро.

Но есть у этой медали и обратная сторона - власти прекрасно отдают себе отчет в том, что в большинстве случаев итальянцы решаются приобрести фейковый QR-код просто потому, что тестирование на ковид стоит дорого - от 15 до 40 евро, в зависимости от региона. Ожидается, что в ближайшие 10 дней цены на исследование будут взяты под контроль, и ПЦР-тесты, наконец, станут доступными для всех категорий населения.

В мире Европа Италия

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