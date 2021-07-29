Из-за ошибок при вакцинации в Болгарии скончались 10 тысяч человек

Из-за неправильно расставленных приоритетов во время вакцинации в Болгарии от коронавируса скончались почти 10 тысяч человек. Об этом заявил министр здравоохранения республики Стойчо Кацаров.

"Болгария при организации вакцинации не дала приоритета гражданам старше 60 лет и людям с тяжелыми заболеваниями", - объяснил глава местного минздрава. Он отметил, что во время второй волны пандемии около 80 процентов умерших были пожилые граждане. "Эти жизни могли бы быть спасены", - добавил Кацаров.

Другими ошибками министр назвал плохую логистику и то, что Болгария отдала предпочтение препарату AstraZeneca, с поставками которого позже возникли проблемы, пишет РИА Новости.

В республике сейчас полностью привиты всего 16 процентов населения, а первую дозу вакцины получили 18 процентов жителей. По этим показателям страна занимает последнее место в Евросоюзе.

С начала пандемии в Болгарии коронавирусом заразились 424 тысячи человек, от вызванных COVID-19 осложнений скончались 18 тысяч человек.