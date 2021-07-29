К концу лета ожидаются просадки рубля

Российская валюта с понедельника демонстрирует нейтральную динамику по отношению к доллару и евро и находится вблизи уровней начала июля.

Специально для "Российской газеты" Анна Зайцева, ведущий аналитик отдела информации и анализа мировых рынков ФГ "ФИНАМ", назвала основные факторы стабильности рубля и оценила его перспективы в августе:

- Основным фактором, оказывающим поддержку рублю, остается ужесточение монетарной политики Банка России. По итогам последнего заседания регулятор впервые за семь лет повысил ключевую ставку сразу на процентный пункт - до 6,5%.

По мнению ЦБ РФ, инфляционные риски сохраняются довольно высокими. Поэтому динамика цен может оставаться выше целевого уровня дольше, чем прогнозировалось ранее. В результате решения ЦБ его реальная ставка (ключевая ставка за вычетом инфляции) впервые с ноября 2020 года вышла из отрицательной зоны. В перспективе это может повысить привлекательность рубля по сравнению с валютами других стран, где реальные ставки остаются ниже нуля. В частности, в США реальная ставка сейчас составляет -5,15%, а в еврозоне - -2,4%.

Стоит сказать, что ускорение инфляции является проблемой не только в России, но и во всем мире. Как недавно отметил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по социально-экономическим вопросам, эмиссия доллара США для финансирования бюджетного дефицита сказывается на всей мировой экономике. По его словам, это является одной из ключевых причин роста потребительских цен как в самих Штатах, так и в мир, учитывая размеры американской экономики и значимость доллара как резервной валюты.

Между тем в Федеральной резервной системе США по-прежнему считают, что нынешнее ускорение инфляции носит временный характер, и на горизонте нескольких лет ожидают ее возвращения к целевому уровню в 2%.

Однако, как недавно заявил глава Федрезерва Джером Пауэлл, в его ведомстве последние недели активно ведутся разговоры о целесообразности и сроках сворачивания программы количественного смягчения. Шаги регулятора в сторону нормализации денежно-кредитной политики могут серьезно изменить настроения на мировых рынках, придав доллару США импульс для дальнейшего укрепления. Тогда как условно рисковые валюты, в том числе рубль, могут испытать на себе давление.

Если говорить нефтяном факторе, то текущие цены на черное золото являются вполне комфортными для рубля. Однако повышенные объемы покупок валюты со стороны Минфина и ЦБ снижают положительный эффект для российской валюты от роста нефтяных цен. Так, в период с 7 июля по 5 августа объем ежедневных закупок в рамках бюджетного правила составляет рекордные 13,5 миллиарда рублей в сравнении с 10,5 миллиарда месяцем ранее. При этом, учитывая текущий уровень мировых цен на нефть, в августе объем таких операций может оставаться повышенным, что будет и дальше оказывать сдерживающее влияние на курс рубля.

Среди краткосрочных рисков для нацвалюты следует выделить предстоящий сезон дивидендных выплат российскими корпорациями. Так, в августе отечественные компании направят на выплату дивидендов порядка 670 миллиардов рублей. Из которых около 160 приходятся на иностранных акционеров и могут быть конвертированы в валюту. В этой связи в течение последнего летнего месяца вероятны кратковременные просадки курса рубля.

С учетом всех этих факторов мы ожидаем, что в августе курс USD/RUB будет торговаться преимущественно в диапазоне 72-75 рублей за доллар.