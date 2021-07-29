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29.07.2021 06:00
Рубрика: Экономика

К концу лета ожидаются просадки рубля

Текст: Георгий Панин
Российская валюта с понедельника демонстрирует нейтральную динамику по отношению к доллару и евро и находится вблизи уровней начала июля.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специально для "Российской газеты" Анна Зайцева, ведущий аналитик отдела информации и анализа мировых рынков ФГ "ФИНАМ", назвала основные факторы стабильности рубля и оценила его перспективы в августе:

Фото: РИА Новости
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- Основным фактором, оказывающим поддержку рублю, остается ужесточение монетарной политики Банка России. По итогам последнего заседания регулятор впервые за семь лет повысил ключевую ставку сразу на процентный пункт - до 6,5%.

По мнению ЦБ РФ, инфляционные риски сохраняются довольно высокими. Поэтому динамика цен может оставаться выше целевого уровня дольше, чем прогнозировалось ранее. В результате решения ЦБ его реальная ставка (ключевая ставка за вычетом инфляции) впервые с ноября 2020 года вышла из отрицательной зоны. В перспективе это может повысить привлекательность рубля по сравнению с валютами других стран, где реальные ставки остаются ниже нуля. В частности, в США реальная ставка сейчас составляет -5,15%, а в еврозоне - -2,4%.

Стоит сказать, что ускорение инфляции является проблемой не только в России, но и во всем мире. Как недавно отметил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по социально-экономическим вопросам, эмиссия доллара США для финансирования бюджетного дефицита сказывается на всей мировой экономике. По его словам, это является одной из ключевых причин роста потребительских цен как в самих Штатах, так и в мир, учитывая размеры американской экономики и значимость доллара как резервной валюты.

Между тем в Федеральной резервной системе США по-прежнему считают, что нынешнее ускорение инфляции носит временный характер, и на горизонте нескольких лет ожидают ее возвращения к целевому уровню в 2%.

Однако, как недавно заявил глава Федрезерва Джером Пауэлл, в его ведомстве последние недели активно ведутся разговоры о целесообразности и сроках сворачивания программы количественного смягчения. Шаги регулятора в сторону нормализации денежно-кредитной политики могут серьезно изменить настроения на мировых рынках, придав доллару США импульс для дальнейшего укрепления. Тогда как условно рисковые валюты, в том числе рубль, могут испытать на себе давление.

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Если говорить нефтяном факторе, то текущие цены на черное золото являются вполне комфортными для рубля. Однако повышенные объемы покупок валюты со стороны Минфина и ЦБ снижают положительный эффект для российской валюты от роста нефтяных цен. Так, в период с 7 июля по 5 августа объем ежедневных закупок в рамках бюджетного правила составляет рекордные 13,5 миллиарда рублей в сравнении с 10,5 миллиарда месяцем ранее. При этом, учитывая текущий уровень мировых цен на нефть, в августе объем таких операций может оставаться повышенным, что будет и дальше оказывать сдерживающее влияние на курс рубля.

Среди краткосрочных рисков для нацвалюты следует выделить предстоящий сезон дивидендных выплат российскими корпорациями. Так, в августе отечественные компании направят на выплату дивидендов порядка 670 миллиардов рублей. Из которых около 160 приходятся на иностранных акционеров и могут быть конвертированы в валюту. В этой связи в течение последнего летнего месяца вероятны кратковременные просадки курса рубля.

С учетом всех этих факторов мы ожидаем, что в августе курс USD/RUB будет торговаться преимущественно в диапазоне 72-75 рублей за доллар.

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