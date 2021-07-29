Кинотеатр "Художественный" покажет отреставрированного "Ивана Грозного"

По словам программного директора кинотеатра "Художественный" Стаса Тыркина, "Иван Грозный" - не просто один из величайших фильмов в истории мирового кино и масштабная киноопера, до сих пор вдохновляющая ведущих мастеров экрана.
- Это потрясающий пример того, как Художник, вынужденно согласившийся стать частью государственной пропагандистской машины, просто в силу своего гения не может в итоге не сказать своему заказчику правду - разумеется, догадываясь о том, что за это придется расплачиваться, - отмечает он.
Первая серия вышла на экраны в 1946 году и имела большой успех. Практически сразу фильму была присуждена Сталинская премия I степени, а исполнитель главной роли Николай Черкасов подтвердил свой статус всесоюзной звезды. Уже через месяц вторая серия была отправлена на просмотр в Кремль, но запрещена к показу. В 1948 году Эйзенштейн умирает от инфаркта, а в прокат вторая часть выходит только в 1958 году после смерти Сталина.