Кинотеатр "Художественный" покажет отреставрированного "Ивана Грозного"

В кинотеатре "Художественный" покажут фильм Сергея Эйзенштейна "Иван Грозный" - 4 и 11 августа. Зрители увидят отреставрированную версию картины: звук и изображение покадрово восстановлены киноконцерном "Мосфильм". "Иван Грозный" - последняя картина Сергея Эйзенштейна. Причем режиссера и сценарий утверждал лично Иосиф Сталин, ему же и принадлежала идея создания фильма.

По словам программного директора кинотеатра "Художественный" Стаса Тыркина, "Иван Грозный" - не просто один из величайших фильмов в истории мирового кино и масштабная киноопера, до сих пор вдохновляющая ведущих мастеров экрана.

Кадр из фильма "Иван Грозный". Фото: Предоставлено кинотеатром "Художественный"

- Это потрясающий пример того, как Художник, вынужденно согласившийся стать частью государственной пропагандистской машины, просто в силу своего гения не может в итоге не сказать своему заказчику правду - разумеется, догадываясь о том, что за это придется расплачиваться, - отмечает он.

Кадр из фильма "Иван Грозный". Фото: Предоставлено кинотеатром "Художественный"

Первая серия вышла на экраны в 1946 году и имела большой успех. Практически сразу фильму была присуждена Сталинская премия I степени, а исполнитель главной роли Николай Черкасов подтвердил свой статус всесоюзной звезды. Уже через месяц вторая серия была отправлена на просмотр в Кремль, но запрещена к показу. В 1948 году Эйзенштейн умирает от инфаркта, а в прокат вторая часть выходит только в 1958 году после смерти Сталина.