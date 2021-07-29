Кириллов: За год в России капитально ремонтируют до 100 плотин

Крупные российские плотины находятся в хорошем состоянии, они построены на века, простоят еще минимум 100 лет, за ними регулярно и тщательно следят, сказал "РГ" руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов.

Однако находящиеся в собственности муниципалитетов небольшие гидротехнические сооружения, например, плотины бывших колхозных прудов, зачастую вызывают серьезные вопросы, добавил он.

"На балансе Росводресурсов более 170 гидротехнических сооружений, они все имеют уровень безопасности удовлетворительный и выше, плотины ГЭС тоже в полном порядке, - сообщил Дмитрий Кириллов. - Вопросы возникают с малыми гидротехническими сооружениями".

Если ниже такой плотины по водотоку есть жилье, то при ее прорыве могут быть серьезные последствия, объяснил Кириллов. Чтобы их предотвратить, Росводресурсы по заявкам муниципалитетов выделяют субвенции на ремонт или ликвидацию таких объектов.

"В год возникает необходимость приводить в порядок от 50 до 100 гидротехнических сооружений", - добавил глава Росводресурсов.

Полностью интервью с Дмитрием Кирилловым читайте в одном из ближайших номеров "РГ".