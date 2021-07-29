Конституционный суд РФ выпустил обзор своих самых важных решений

Конституционный суд РФ опубликовал обзор наиболее важных решений, которые были приняты главным судом страны во втором квартале этого года.

В этот обзор включены постановления КС, которые до сих пор широко обсуждаются обществом. Например, постановление про киоски на придомовых территориях многоквартирных домов. Вопрос, на который ответили судьи КС, волновал многих - могут ли собственники жилья в многоквартирном доме на своей придомовой территории разместить, к примеру, газетный киоск?

С одной стороны, у собственников жилья действительно немало прав, которые закреплены в законе, но, с другой стороны - существуют правила благоустройства муниципального образования. И эти правила однозначно запрещают любую самодеятельность граждан в этом вопросе.

В итоге вышла так называемая правовая неопределенность. Внести ясность в которую в нашей стране имеет право только КС. Одна норма киоск разрешала, а другая запрещала. Так что решение главного суда страны ждали и собственники, и муниципальные чиновники. Конституционный суд РФ, изучив вопрос, выслушав заинтересованные стороны, встал на сторону собственников квартир в многоквартирных домах.

Подобная формулировка означает, что придомовая территория должна быть правильно и законно оформлена, и лишь тогда жители могут решать, что еще им здесь необходимо.

Чиновникам органов местного самоуправления был дан год, чтобы привести правила благоустройства в соответствие с этой правовой позицией КС.

Еще больший ажиотаж в обществе вызвало решение Конституционного суда, позволяющее забрать за долги роскошную квартиру должника. Споры противников и сторонников подобного шага идут до сих пор, хотя известно, что решения Конституционного суда нельзя опротестовать. Их можно только выполнить.

Споры идут до сих пор, хотя известно, что решения КС нельзя опротестовать. Их можно только выполнить

Годами действовало правило, и его знали все, что единственное жилье гражданина - неприкосновенно. Но жизнь показала, что под единственную квартиру можно вполне приспособить если не дворец, то практически хоромы.

В этом случае Конституционный суд сказал, что положения законодательства, устанавливающие так называемый исполнительский иммунитет для единственного жилого помещения должника, не могут являться "безусловным основанием для отказа в обращении на него взыскания".

То есть отбирать жилье за долги можно, если оно будет признано роскошным именно решением суда, а не пожеланиями кредитора. Плюс к этому КС добавил еще целый список ограничений, чтобы не было возможности просто выгнать граждан на улицу.

Итак, забрать большое жилье становится возможным, если суд сочтет применение иммунитета необоснованным, а должник ни при каких условиях не останется совсем без крыши над головой. Точнее - без жилища, пригодного для проживания его самого и членов его семьи.

Причем это будущее жилье должно быть площадью не меньшей, чем по нормам предоставления жилья на условиях социального найма. Да и располагаться такая квартира обязательно должна в пределах того же поселения, где эти люди жили.

В обзоре важным было и решение о привлечении руководителей ООО, исключенного из ЕГРЮЛ как недействующее юридическое лицо, к субсидиарной ответственности по долгам общества перед потребителем. То есть объявить людям, что фирма закрылась, ее больше юридически нет и поэтому она теперь перед гражданами ни за что не отвечает, уже не получится. Правда, подтверждаться такая ответственность также должна только судебным решением.

Еще одно интересное решение КС касалось статьи 116.1 Уголовного кодекса РФ. В ней речь идет о побоях.

Так вот, главный суд страны признал эту статью неконституционной в той мере, в какой она, устанавливая уголовную ответственность за нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, не предусматривает ответственности для лиц, имеющих судимость за подобное преступление.

Если сказать это проще - уже судимый за такое же преступление человек должен нести большую ответственность. И наказывать его надо более жестко. Но до того, как законодатель статью поправит, будет действовать нынешняя редакция этой нормы. То есть она сохраняет силу.