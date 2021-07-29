Конституционный суд РФ выпустил обзор своих самых важных решений

Новости

Трейлер: в США вышел мультсериал, издевающийся над британской монархией 19:32
Забывчивый читатель вернул библиотечную книгу полвека спустя 19:31
Ученые выяснили, как коронавирус влияет на мужскую фертильность 19:08
Эксперты оценили идею разрешить ФНС блокировать счета во время проверок 19:00
Легойда назвал виртуальной книгу украинских раскольников об интернет-таинствах 18:57
Окончено расследование дела о хищении в "Промсвязьбанке" 87,2 млрд 18:46
Молодежные организации активно наполняют идеями Народную программу 18:45
Гендиректор компании-нефтетрейдера сбежал от проверки ФАС 18:35
Олег Леонов: Мы имеем право выбирать, чем прививаться 18:34
Два города России обогнали Москву по ценам на землю под ИЖС 18:34
Росавиация прокомментировала выдачу "России" разрешения на полеты в Египет 18:31
В Минэкономразвития презентовали модели экономического развития СКФО 18:23
Cхема движения транспорта изменится на острове Балчуге в Москве 18:18
Ученые: "лямбда"-штамм COVID-19 устойчив к иммунитету 18:08
Фадеев продал права на свои песни и решил больше не заниматься артистами 18:03
Сбербанк улучшил прогноз по ВВП России 17:52
Росрыболовство подало иск к структуре "Норникеля" за разлив дизтоплива 17:51
Названы продукты, снижающие риск развития деменции 17:46
В Турции из-за лесных пожаров пострадали 183 человека 17:40
Путин поздравил российских рапиристок с золотой медалью Олимпиады 17:39
Рапиристка Мартьянова после финала Олимпиады уехала в инвалидном кресле 17:39
Синоптик рассказал о температурных рекордах июля 17:28
СК завершил расследование аварии с военными автобусами 17:26
Врач посоветовал больным раком поскорее вакцинироваться от коронавируса 16:55
Проводить опреснение воды на черноморском побережье не планируется 16:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Врачи ответили на самые распространенные аргументы антипрививочников
Врачи ответили на самые распространенные аргументы антипрививочников
На образование детей можно будет копить с помощью инвестсчетов
На образование детей можно будет копить с помощью инвестсчетов
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
29.07.2021 19:00
Рубрика: Власть

Конституционный суд РФ выпустил обзор своих самых важных решений

Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 171(8522)
Конституционный суд РФ опубликовал обзор наиболее важных решений, которые были приняты главным судом страны во втором квартале этого года.

В этот обзор включены постановления КС, которые до сих пор широко обсуждаются обществом. Например, постановление про киоски на придомовых территориях многоквартирных домов. Вопрос, на который ответили судьи КС, волновал многих - могут ли собственники жилья в многоквартирном доме на своей придомовой территории разместить, к примеру, газетный киоск?

Конституционный суд начал рассмотрение "дела о правах адвокатов"

С одной стороны, у собственников жилья действительно немало прав, которые закреплены в законе, но, с другой стороны - существуют правила благоустройства муниципального образования. И эти правила однозначно запрещают любую самодеятельность граждан в этом вопросе.

В итоге вышла так называемая правовая неопределенность. Внести ясность в которую в нашей стране имеет право только КС. Одна норма киоск разрешала, а другая запрещала. Так что решение главного суда страны ждали и собственники, и муниципальные чиновники. Конституционный суд РФ, изучив вопрос, выслушав заинтересованные стороны, встал на сторону собственников квартир в многоквартирных домах.

Подобная формулировка означает, что придомовая территория должна быть правильно и законно оформлена, и лишь тогда жители могут решать, что еще им здесь необходимо.

Чиновникам органов местного самоуправления был дан год, чтобы привести правила благоустройства в соответствие с этой правовой позицией КС.

Еще больший ажиотаж в обществе вызвало решение Конституционного суда, позволяющее забрать за долги роскошную квартиру должника. Споры противников и сторонников подобного шага идут до сих пор, хотя известно, что решения Конституционного суда нельзя опротестовать. Их можно только выполнить.

Споры идут до сих пор, хотя известно, что решения КС нельзя опротестовать. Их можно только выполнить

Годами действовало правило, и его знали все, что единственное жилье гражданина - неприкосновенно. Но жизнь показала, что под единственную квартиру можно вполне приспособить если не дворец, то практически хоромы.

В этом случае Конституционный суд сказал, что положения законодательства, устанавливающие так называемый исполнительский иммунитет для единственного жилого помещения должника, не могут являться "безусловным основанием для отказа в обращении на него взыскания".

КС РФ установил порядок наказания за нарушения в сфере транспортной безопасности

То есть отбирать жилье за долги можно, если оно будет признано роскошным именно решением суда, а не пожеланиями кредитора. Плюс к этому КС добавил еще целый список ограничений, чтобы не было возможности просто выгнать граждан на улицу.

Итак, забрать большое жилье становится возможным, если суд сочтет применение иммунитета необоснованным, а должник ни при каких условиях не останется совсем без крыши над головой. Точнее - без жилища, пригодного для проживания его самого и членов его семьи.

Причем это будущее жилье должно быть площадью не меньшей, чем по нормам предоставления жилья на условиях социального найма. Да и располагаться такая квартира обязательно должна в пределах того же поселения, где эти люди жили.

В обзоре важным было и решение о привлечении руководителей ООО, исключенного из ЕГРЮЛ как недействующее юридическое лицо, к субсидиарной ответственности по долгам общества перед потребителем. То есть объявить людям, что фирма закрылась, ее больше юридически нет и поэтому она теперь перед гражданами ни за что не отвечает, уже не получится. Правда, подтверждаться такая ответственность также должна только судебным решением.

Фото: iStock
КС РФ определил порядок выплат гражданам от госорганов по решению суда

Еще одно интересное решение КС касалось статьи 116.1 Уголовного кодекса РФ. В ней речь идет о побоях.

Так вот, главный суд страны признал эту статью неконституционной в той мере, в какой она, устанавливая уголовную ответственность за нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, не предусматривает ответственности для лиц, имеющих судимость за подобное преступление.

Если сказать это проще - уже судимый за такое же преступление человек должен нести большую ответственность. И наказывать его надо более жестко. Но до того, как законодатель статью поправит, будет действовать нынешняя редакция этой нормы. То есть она сохраняет силу.

Власть Право Уголовное право Власть Право Права человека Власть Право Административное право Судебная власть Конституционный суд

Главное сегодня

Михаил Мишустин посмотрел, как собирается новейший самолет МС-21
В Тюмени нейтрализовали сторонников "ИГ", планировавших теракты
Шойгу поставил задачу сократить срок постановки на воинский учет
Косачев: Ультиматум сенаторов США по санкциям против "Северного потока-2" - шантаж
Медведев проиграл Карреньо-Бусте в четвертьфинале Олимпиады
Путин поручил кабмину и ЦБ координировать действия в борьбе с инфляцией
Минюст разрешил ЗАГСам проводить регистрацию брака на дому