Постановление правительства Ленинградской области от 29 июля 2021 года № 487 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области"

Правительство Ленинградской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области" следующие изменения:

в пункте 1.27:

в абзаце первом слова "До 1 августа 2021 года" заменить словами "До 15 августа 2021 года",

абзац второй изложить в следующей редакции:

"До 1 сентября 2021 года в зоне 1 запрещается проведение физкультурных и спортивных мероприятий с участием зрителей. Проведение физкультурных и спортивных мероприятий без участия зрителей в зоне 1 в помещениях разрешается при условии нахождения в помещении не более одного человека на 4 квадратных метра и не более 100 участников единовременно, на открытом воздухе - при условии численности участников до 300 человек. Проведение мероприятий с участием зрителей в зоне 2 и зоне 3 разрешается при условии нахождения в помещении не более одного человека на 4 квадратных метра и не более 100 участников и зрителей единовременно, на открытом воздухе - при условии численности участников и зрителей, которая не может превышать 50 процентов от общей вместимости мест проведения таких соревнований, но не более 500 человек единовременно.",

абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:

"Проведение коллективных мероприятий, таких как свадьбы, банкеты, дни рождения, семейные торжества, поминки, иных подобных коллективных мероприятий допускается в общественных местах и в помещениях предприятий общественного питания в муниципальных образованиях Ленинградской области, отнесенных приложением 2 к настоящему постановлению: к зоне 1 - при условии, что общее количество участников таких мероприятий не будет превышать 10 человек; к зоне 2 - при условии, что общее количество участников таких мероприятий не будет превышать 15 человек; к зоне 3 -при условии, что общее количество участников таких мероприятий не будет превышать 50 человек и при условии применения во всех ограничительных зонах средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиеническая маска, респиратор). Превышение установленного ограничения по количеству участников возможно, но не более 500 человек единовременно, при наличии у участников коллективного мероприятия документов, подтверждающих прохождение полного курса вакцинации от COVID-19 (сертификат, справка) с учетом медицинских противопоказаний к проведению вакцинации от COVID-19, или факт заболевания COVID-19 в течение последних шести месяцев, или отрицательный результат лабораторного исследования методом полимеразной цепной реакции на наличие коронавирусной инфекции (COVID-19), проведенного не позднее, чем за 72 часа.";

абзац первый пункта 1.33 изложить в следующей редакции:

"1.33. Руководителям государственных и муниципальных учреждений, иных организаций, индивидуальным предпринимателям в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, розничной торговли, общественного питания, транспорта, многофункциональных центров, музеев, библиотек, театров, кинотеатров, домов культуры, детских лагерей и детских игровых комнат, осуществляющих деятельность на территории Ленинградской области:";

в приложении 2 (Перечень сфер деятельности, муниципальных образований, входящих в состав зон, в зависимости от нахождения в которых устанавливаются ограничения деятельности хозяйствующего субъекта, организации) строку 7.1 изложить в следующей редакции:

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

Губернатор Ленинградской области А.Дрозденко







