Лесной пожар в турецком Бодруме потушен

Лесной пожар в Гювенджерлике в окрестностях Бодрума, турецкого курорта на Эгейском море, потушен. В настоящее время все туристы, в том числе и россияне, вернулись в свои отели.

"Никто в Бодруме не пострадал, при эвакуации мы всех вывезли по морю, - цитирует РИА Новости слова мэра Бодрума Ахмета Араса. - После того, как пожар в Гюверджинлике был потушен, туристы начали возвращаться в отели. Я постоянно был на связи с консульствами тех стран, откуда у нас отдыхают туристы, - России, Украины, Германии. Если есть вопросы, старались решить любые проблемы наших гостей. В Бодруме пожаров сейчас нет, все потушено, с отелями сейчас никаких проблем нет. Но большие площади нашего чудесного леса выгорели".

При этом в районе находящегося примерно в ста километрах Мармариса лесной пожар продолжается. Для его тушения задействованы 2 самолета, 19 вертолетов и 192 пожарных машины.

Между тем, пожары продолжаются в семи провинциях южной и центральной Турции - Адане, Анталье, Кайсери, Кютахье, Мерсине, Мугле, Османие​​​. В настоящий момент идет эвакуация людей из жилых домов некоторых районов города Мерсин в восточной части турецкого Средиземноморья.