Лондон вновь расширил полномочия полиции

Британские власти представили новый план борьбы с преступностью, в рамках которого полиция сможет останавливать и обыскивать прохожих без всякой на то причины. Ранее такие полномочия, называемые "разделом 60", стражи порядка получали лишь на короткий срок и при определенных обстоятельствах.

Ожидается, что нововведения помогут правоохранителям находить оружие - главным образом ножи. На деле же, если судить по прошлым экспериментам с подобными правилами, такие полномочия лишь развязывают полицейским руки и становятся благодатной почвой для проявлений расизма, который никак не хочет искореняться из британского общества. Как показали данные партии "Либеральных демократов", темнокожих жителей Альбиона в рамках "раздела 60" стражи порядка обыскивали в 18 раз чаще, чем белых.

Кроме того, британские власти продолжат отслеживать местонахождение вышедших из тюрьмы грабителей и воров - но с осени к этому процессу присоединятся новые полицейские округа. Тем самым слежка охватит половину всей территории страны. Мониторить перемещения будут с помощью специальных GPS-браслетов, цеплять которые могут на срок до года.

Также премьер Борис Джонсон намерен сделать "более заметными" бесплатные общественные работы, к которым приговаривают некоторых нарушителей правопорядка. Глава британского правительства предложил в прямом смысле вернуться в прошлое и возродить так называемые "цепные бригады" - так раньше по-английски называли группы заключенных, скованных одной цепью, которых заставляли работать на благо общества: строить, чинить, убирать улицы. Только вместо кандалов Джонсон предложил использовать флуоресцентные куртки, чтобы таких работников было видно издалека. Понятно, что согласия самих арестантов на подобное унижение никто спрашивать не собирается.

Новый план британских властей вызвал шквал возмущения как среди правозащитников, так и среди самих полицейских. Первые пожаловались на то, что расширение "дискриминационных" полномочий правоохранителей не сделает британские улицы безопаснее, а лишь ухудшит положение дел. "Многие общины, особенно общины, где живет цветное население, сталкиваются с властным и деспотическим поведением полиции, и пакет мер, предложенный правительством, только усугубит ситуацию", - цитирует газета The Guardian Эммануэль Эндрюс, сотрудницу правозащитной организации Liberty. Стражи порядка в свою очередь заявили, что при разработке новых мер с ними даже никто не посоветовался.

Между тем

Палата общин одобрила законопроект, по которому мигрантов, сознательно прибывающих в Британию без соответствующего разрешения, будут сажать в тюрьму на четыре года. А тех, кто незаконно провозит таких людей в Альбион, будут приговаривать к пожизненному заключению.