Новости

Актер "Штрафбата" Регнер попал в реанимацию после жестокого избиения 13:09
Вышел трейлер третьей части "Последнего богатыря" 12:53
Мэтт Дэймон признался, что над ним из-за плохих ролей издевается дочь 12:38
Триллер "Святой" перезапустят с темнокожим актером 12:21
Умер актер Орландо Драммон, 35 лет озвучивавший пса Скуби-Ду 12:12

У "Майкла Скофилда" из сериала "Побег" диагностирован аутизм

Новости
    29.07.2021, 12:29
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

49-летний американский актер Вентворт Миллер, Майкл Скофилд в культовом сериале "Побег", выступил с новым откровением, на этот раз - касательно своего недуга.

Фото: kinopoisk.ru
Продолжение "Крепкого орешка" отменили из-за сделки Disney с Fox

Напомним: не так давно Миллер разразился в Instagram странноватым постом, в котором заявил, что, поскольку является открытым гомосексуалистом, отныне и вовек отказывается воплощать на экране гетеросексуальные образы и будет играть только геев.

Теперь вот - свежее: там же, в соцсетях, артист признался, что у него был диагностирован аутизм.

"Осенью исполняется год с тех пор, как я узнал, что страдаю аутизмом. Чему предшествовала самодиагностика, а потом появился и официальный диагноз, написал Миллер, добавив: "Скажем так, это был шок, но не явилось для меня сюрпризом". И раскритиковав саму систему диагностики.

"Мы тебя любим таким, какой ты есть. Хорошего дня", - поддержали поклонники в комментариях.

Новости

Продолжение "Крепкого орешка" отменили из-за сделки Disney с Fox 12:00
Актер Владимир Стеклов заболел коронавирусом 11:46
Объявлена дата выхода новой книги Виктора Пелевина 11:38
Вышел нецензурированный трейлер хоррора Стивена Кинга "Чепелуэйт" 11:17
⧣ США
Фото: twitter.com/ underthefan119
Умер актер из "Клана Сопрано" и "Твин Пикс" Рик Айелло 11:03
Звезда "Во все тяжкие" Боб Оденкёрк перенес сердечный приступ 10:52
Вышел русский трейлер фильма "Король Ричард" с Уиллом Смитом 10:44
⧣ сериалы
Фото: kinopoisk.ru
Продолжение "Секса в большом городе" получит несколько сезонов 28.07.2021
Вышел трейлер детективного ситкома с Селеной Гомес и Стингом 28.07.2021
Переводчик "Ведьмака" угрожает засудить Netflix 28.07.2021
⧣ происшествия
Фото: youtube.com/ Rotten Tomatoes TV
Звезда "Лучше звоните Солу" Боб Оденкëрк экстренно госпитализирован 28.07.2021
Актер Дитер Бруммер найден мертвым 27.07.2021
Певице МакSим стало лучше 26.07.2021