У "Майкла Скофилда" из сериала "Побег" диагностирован аутизм

49-летний американский актер Вентворт Миллер, Майкл Скофилд в культовом сериале "Побег", выступил с новым откровением, на этот раз - касательно своего недуга.

Напомним: не так давно Миллер разразился в Instagram странноватым постом, в котором заявил, что, поскольку является открытым гомосексуалистом, отныне и вовек отказывается воплощать на экране гетеросексуальные образы и будет играть только геев.

Теперь вот - свежее: там же, в соцсетях, артист признался, что у него был диагностирован аутизм.

"Осенью исполняется год с тех пор, как я узнал, что страдаю аутизмом. Чему предшествовала самодиагностика, а потом появился и официальный диагноз, написал Миллер, добавив: "Скажем так, это был шок, но не явилось для меня сюрпризом". И раскритиковав саму систему диагностики.

"Мы тебя любим таким, какой ты есть. Хорошего дня", - поддержали поклонники в комментариях.