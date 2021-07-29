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29.07.2021 20:59
Рубрика: В мире

Макрон подал жалобу на создателя плаката, изобразившего его в образе Гитлера

Текст: Диана Ковалева
Российская газета - Федеральный выпуск № 171(8522)
Президент Франции Эмманюэль Макрон попросил юристов подать жалобу на создателя плаката, где глава государства представлен в образе Гитлера, передает радиостанция France Bleu Provence. И хотя в Елисейском дворце эту информацию не прокомментировали, автора изображения, он же администратор сети рекламных щитов в департаменте Вар Мишеля-Анж Флори, вызвали на допрос в полицейский участок города Тулон. Его подозревают в публичном оскорблении главы государства. Если его вина будет доказана, ему грозит штраф в размере 12 тысяч евро.
"Повинуйся, сделай прививку" написано на этом плакате с изображением Макрона. Фото: michel-ange flori / facebook

Примерно две недели злополучный плакат висел на рекламных щитах у дорог в Тулоне и Ла Сен-сюр-Мер. На нем руководитель Пятой Республики одет в униформу, похожую на нацистскую, с усами и прической, как у Гитлера, а на руке повязка красного цвета, на которой написана аббревиатура названия партии Макрона, стилизованная под знамя Третьего рейха. Подписано это все словами: "Повинуйся, сделай прививку".

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Напомним, ранее французские власти ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для медицинского персонала, пожарных, работников домов престарелых и некоторых других профессий. Также в стране скоро появятся пропуска здоровья с информацией о ПЦР-тестах или прививке владельца, без которых нельзя будет пройти в большинство общественных мест.

По мнению самого Флори, нынешние французские реалии таковы: смеяться над мусульманским пророком можно, и это считается сатирой, а вот "изображать президента в виде диктатора - это богохульство". Отметим, что мужчина не в первый раз оказывается в центре скандала из-за своих провокационных работ. В 2019 году, в самый разгар протестов "желтых жилетов", он судился с телеканалом BFMTV за плакат, на котором был изображен человек в каске с оружием и надпись: "Полиция говорит с вами каждый день через BFMTV". Флори тогда приговорили к штрафу в 32 тысячи евро.

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