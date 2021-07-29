Макрон подал жалобу на создателя плаката, изобразившего его в образе Гитлера

Примерно две недели злополучный плакат висел на рекламных щитах у дорог в Тулоне и Ла Сен-сюр-Мер. На нем руководитель Пятой Республики одет в униформу, похожую на нацистскую, с усами и прической, как у Гитлера, а на руке повязка красного цвета, на которой написана аббревиатура названия партии Макрона, стилизованная под знамя Третьего рейха. Подписано это все словами: "Повинуйся, сделай прививку".
Напомним, ранее французские власти ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для медицинского персонала, пожарных, работников домов престарелых и некоторых других профессий. Также в стране скоро появятся пропуска здоровья с информацией о ПЦР-тестах или прививке владельца, без которых нельзя будет пройти в большинство общественных мест.
По мнению самого Флори, нынешние французские реалии таковы: смеяться над мусульманским пророком можно, и это считается сатирой, а вот "изображать президента в виде диктатора - это богохульство". Отметим, что мужчина не в первый раз оказывается в центре скандала из-за своих провокационных работ. В 2019 году, в самый разгар протестов "желтых жилетов", он судился с телеканалом BFMTV за плакат, на котором был изображен человек в каске с оружием и надпись: "Полиция говорит с вами каждый день через BFMTV". Флори тогда приговорили к штрафу в 32 тысячи евро.