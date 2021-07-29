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Марго Робби: Новый "Отряд самоубийц" - величайший фильм по комиксам

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    29.07.2021, 00:29
Текст:   Богдан Бобров

Актеры Марго Робби и Дэвид Дастмалчян, снявшиеся в новой версии "Отряда самоубийц", в интервью изданию Access Hollywood рассказали несколько новых деталей о грядущей ленте.

Фото: kinopoisk.ru
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Например, исполнительница роли Харли Квинн назвала проект, поставленный Джеймсом Ганном, ни много ни мало величайшим фильмом по комиксам из когда-либо снятых.

Также австралийская актриса отмечает, что возможность снова посещать кинотеатры - это большая и отдельная радость.

Ее напарник по съемкам также обратил внимание на то, что обновленный образ знаменитой клоунессы - нечто совершенно новое, вдохновляющее и доселе зрителями не виданное.

Прокат ленты "Отряд самоубийц: Миссия навылет" в российских кинотеатрах стартует 5 августа.

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