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Вышел новый локализованный трейлер "Отряда самоубийц" Джеймса Ганна

Новости
    23.06.2021, 11:22
Текст:   Олег Усков

WBRussia на своем YouTube-канале представила второй локализованный трейлер художественного фильма "Отряд самоубийц: Миссия навылет". Поставил картину режиссер кинолинейки "Стражи Галактики" Джеймс Ганн.

Фото: youtube.com/ NEON
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В ней мы увидим, в частности, Харли "Квинн" Квинзель, маньяка Ласку и Короля Акул, которого в оригинале секретно озвучил Сильвестр Сталлоне. А также гигантскую деструктивную морскую звезду - это ее предстоит приструнить.

В принципе и этого уже было вполне достаточно для счастья. Но создатели, естественно, базовым набором радости не ограничились и расширили его до вселенских размахов, включающих Идриса Эльбу, Джона Сину, Питера Капальди, Майкла Рукера, Нейтана Филлиона, Человека-в-горошек и так далее.

Официальный синопсис: "Есть на земле одно гнилое место, откуда мечтают свалить даже самые отъявленные злодеи. Тюрьма Белль Рив - для преступников со сверхспособностями. Она же - ад. Она же - база рекрутов для суперсекретного проекта "Отряд самоубийц".

Кому же посчастливится отправиться на новую смертельную прогулку? Оглашен список: Бладспорт, Миротворец, Капитан Бумеранг, Крысолов Второй, Савант, Блэкгард, Джавелин, и помянутые чуть выше - на выход за полковником Флагом. Пункт назначения - остров Корто Мальтезе.

"И помните: сдохнете - ваша проблема. Шаг влево, шаг вправо, и нановзрывчатка в шее разнесет ваши наглухо съехавшие черепушки на молекулы. Хорошего полета и веселых каникул!"

В кино - с 5 августа.

Предыдущие трейлеры - здесь и здесь.

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