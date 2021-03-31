Вышли два новых тизера "Отряда самоубийц" Джеймса Ганна

В Сети подряд появились два тридцатисекундных тивиспота (рекламных ролика для ТВ) нового "Отряда самоубийц" Джеймса Ганна, который не сиквел, но перезапуск ленты Дэвида Эйра 2016 года.

Зубодробительный паноптикум, конечно - энергичная отрада глазу.

В картине, имеющей подзаголовок "Миссия навылет", тут тебе и Харлин Квинзель, более прославленная как Харли Квинн. И новый топовый герой сердец Король Акул, которого секретно озвучил Сильвестр Сталлоне. И Джон Синаааа в роли Миротворца (Ганн уже делает про него персональный сериал). И суперзлодей Мыслитель - Питер "Доктор Кто" Капальди. И милитаризованный по самые помидорины Бладспорт (Идрис Эльба). И, конечно же, Ласка - полукрыса / получеловек.

Как в такое не влюбиться?!

Российская премьера - 5 августа.

Большой трейлер на русском языке - здесь.

Дэвид Эйр тем временем продолжает мечтать вслух о режиссёрской версии своей ленты.