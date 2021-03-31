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Эйр все еще намерен выпустить режиссерскую версию "Отряда самоубийц"

Новости
    31.03.2021, 18:06
Текст:   Козьма Лоханкин

Выход "Лиги справедливости Зака Снайдера" до сих пор не даёт спокойно спать режиссёру "Отряда самоубийц" Дэвиду Эйру. Он всё ещё надеется на то, что WB и DC таки дадут и ему выпустить режиссёрскую версию своего провального фильма.

Фото: kinopoisk.ru
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Эйр заявил, что популярность "Снайдер Ката" демонстрирует: одного канона придерживаться не обязательно, и зрителям вполне могут понравиться и альтернативные истории. "Фанаты любят персонажей, и они просто хотят проводить побольше времени с ними", - приводит увещевания Дэвида EW.

При этом он не забыл снова отругать продюсеров, которые, по мнению постановщика, испортили его творение и "попытались сделать из него "Дэдпула", в то время как он на самом деле снимал "проникновенную драму". Но то, что у него вышло, говорит Эйр, просто напугало продюсеров своей мрачностью.

Напомним, в Warner уже чётко высказались на тему возможного выпуска режиссёрской версии ленты Эйра, заявив, что не заинтересованы в таком проекте, так как у них сейчас в приоритете дальнейшее развитие Киновселенной DC в рамках заданного курса.

В частности, в этом развитии будет участвовать фильм Джеймса Ганна "Отряд самоубийц: Миссия навылет", который перезапустит историю команды суперзлодеев. В минувшую пятницу вышел полноценный трейлер картины - и она явно будет далека от жанра "проникновенной драмы".

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