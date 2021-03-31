Эйр все еще намерен выпустить режиссерскую версию "Отряда самоубийц"

Выход "Лиги справедливости Зака Снайдера" до сих пор не даёт спокойно спать режиссёру "Отряда самоубийц" Дэвиду Эйру. Он всё ещё надеется на то, что WB и DC таки дадут и ему выпустить режиссёрскую версию своего провального фильма.

Эйр заявил, что популярность "Снайдер Ката" демонстрирует: одного канона придерживаться не обязательно, и зрителям вполне могут понравиться и альтернативные истории. "Фанаты любят персонажей, и они просто хотят проводить побольше времени с ними", - приводит увещевания Дэвида EW.

При этом он не забыл снова отругать продюсеров, которые, по мнению постановщика, испортили его творение и "попытались сделать из него "Дэдпула", в то время как он на самом деле снимал "проникновенную драму". Но то, что у него вышло, говорит Эйр, просто напугало продюсеров своей мрачностью.

Напомним, в Warner уже чётко высказались на тему возможного выпуска режиссёрской версии ленты Эйра, заявив, что не заинтересованы в таком проекте, так как у них сейчас в приоритете дальнейшее развитие Киновселенной DC в рамках заданного курса.

В частности, в этом развитии будет участвовать фильм Джеймса Ганна "Отряд самоубийц: Миссия навылет", который перезапустит историю команды суперзлодеев. В минувшую пятницу вышел полноценный трейлер картины - и она явно будет далека от жанра "проникновенной драмы".