В Warner отказались выпускать режиссерскую версию "Отряда самоубийц"

На волне ажиотажа вокруг эпичного "снайдерката", режиссерской версии "Лиги справедливости", в WarnerMedia однозначно прокомментировали возможность выпуска режиссерской версии другого кинокомикса DC. А именно - неровно встреченного "Отряда самоубийц" Дэвида Эйра.

В том смысле, что компания никак не прореагирует на движение фанатов, призывающих дать им обновленный, авторский "Отряд" (тут же, впрочем, подчеркивая, что к мнению фэнов Warner "всегда будет прислушиваться").

Как заявляют в WarnerMedia - в лице недавно назначенной гендиректора подразделения Энн Сарнофф, - они, безусловно, довольны достижением "Лиги", но что-то подобное предпринимать с "Самоубийцами" не планируют. Тем немало огорчая Эйра, который толсто намекал, что не прочь взяться подрихтовать картину, откуда, в частности, была вырезана масса сцен, способных задать ленте "другой тон".

На студии заверили: для них сейчас в приоритете дальнейшее развитие мультивселенной DC как на больших экранах, так и на малых. Соответственно, Бэтмен, Супермен, Флэш и другие члены Лиги будут обильно задействованы в "программах для стриминга, видеоиграх, телешоу и в кино". Но вот по прямому продолжению супергеройской трилогии Снайдера ("Человек из стали" / "Бэтмен против Супермена" / "Лига") у них нет планов - с этим блоком закончено, передает Variety.

И хотя многие поклонники могут почувствовать сейчас разочарование от всего только что сказанного, не спешите делать выводы, а просто дождитесь тех многочисленных и разнообразных сюрпризов, которые Warner вам готовит, - призывает не рубить с плеча Сарнофф.

"Отряд самоубийц" Эйра, где Снайдер, кстати, был исполнительным продюсером, вышел в 2016-м, стяжал кассовый успех (почти 747 000 000 при бюджете в 175 000 000 долларов), но критиками был порицаем.

В результате на условный сиквел картины, который на самом деле явится скорее ее перезагрузкой, Warner Bros. стремительно ангажировала со скандалом уволенного тогда Disney Джеймса "Стражи Галактики" Ганна.

Российская премьера фильма "Отряд самоубийц: Миссия навылет" состоится 5 августа. Меж тем Ганн уже вовсю работает над его сериалом-спиноффом про Миротворца (Джон Сина).