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"Лига справедливости" Зака Снайдера установила в России новый рекорд

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    20.03.2021, 14:19
Текст:   Богдан Бобров

Режиссерская версия "Лиги справедливости" в России стартовала одновременно с мировой премьерой в стриминговом сервисе "КиноПоиск HD" и уже достигла рекордных показателей.

Фото: kinopoisk.ru
В сериале "Сокол и Зимний солдат" представили нового Капитана Америку

Согласно сообщению платформодержателя, за первые сутки после премьеры фильм посмотрели более 400 тысяч подписчиков - треть от общего числа пользователей.

Отдельно отмечается, что версия Джосса Уидона в 2017 году за аналогичный период в кинопрокате привлекла в нашей стране в 1,5 раза меньше зрителей.

Последнее замечание, впрочем, демонстрирует сравнение цифр домашнего и традиционного проката в кинотеатрах, поэтому оно вряд ли может считаться объективной оценкой.

С нашей рецензией "Лиги справедливости" Зака Снайдера можно ознакомиться здесь.

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