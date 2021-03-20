"Лига справедливости" Зака Снайдера установила в России новый рекорд

Режиссерская версия "Лиги справедливости" в России стартовала одновременно с мировой премьерой в стриминговом сервисе "КиноПоиск HD" и уже достигла рекордных показателей.

Согласно сообщению платформодержателя, за первые сутки после премьеры фильм посмотрели более 400 тысяч подписчиков - треть от общего числа пользователей.

Отдельно отмечается, что версия Джосса Уидона в 2017 году за аналогичный период в кинопрокате привлекла в нашей стране в 1,5 раза меньше зрителей.

Последнее замечание, впрочем, демонстрирует сравнение цифр домашнего и традиционного проката в кинотеатрах, поэтому оно вряд ли может считаться объективной оценкой.

С нашей рецензией "Лиги справедливости" Зака Снайдера можно ознакомиться здесь.