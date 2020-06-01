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Режиссер "Отряда самоубийц" сравнил его с "Джокером" Тодда Филлипса

Новости
    01.06.2020, 14:19
Текст:   Богдан Бобров

Американский режиссер Дэвид Эйр, судя по всему, насмотревшись на успех кампании #ReleaseTheSnyderCut, начал достаточно агрессивно продвигать свою версию фильма "Отряд самоубийц", который в 2016 нахватал немало негативных отзывов критиков.

Фото: instagram.com/ buckscountybatman
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В своем Twitter-аккаунте он написал, что картина была переснята, потому что оказалась "слишком мрачной", а вдохновение черпалось из работ Кристофера Нолана. При этом, по его словам, в прокатный вариант не попали сцены с невероятной игрой Джареда Лето и Марго Робби. "Своего" Джокера он называет "ужасным" (в хорошем смысле), а Харли Квинн - сложным и неоднозначным персонажем.

Не обошлось и без сравнения с другим, гораздо более популярным воплощением на большом экране преступного принца Готэма: "Представьте себе, что "Джокера" Тодда Филлипса пересняли и переделали, потому что сочли его слишком мрачным - именно это и произошло с "Отрядом самоубийц". Пусть каждый, кто решит, что моя версия фильма не работает, скажет мне это прямо в лицо".

Примечательно во всей этой истории, что сами исполнители главных ролей пока никак не выказали поддержки режиссеру. Хештега ReleaseTheAyerCut нет ни в одном аккаунте социальных сетей у Джареда Лето, Марго Робби, Уилла Смита или Кары Делевинь.

Зака Снайдера же в свое время активно поддерживали все члены "Лиги Справедливости".

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