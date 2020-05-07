Раскрыт секрет татуировки на лбу Джокера Джареда Лето

Даже спустя почти 4 года, прошедших с премьеры "Отряда самоубийц", режиссер Дэвид Эйр продолжает грустно комментировать в интернете свое неоднозначное детище.

В прошлый раз под напором ярых поборников социальной справедливости и равенства ему пришлось извиниться за чрезмерную сексуальность Харли Квинн.

Теперь же он подтвердил одну из фанатских теорий, которая очень долго курсировала среди поклонников франшизы. Речь идет о смысле татуировки "damaged" (поврежденный) на лбу Джокера.

В Twitter-аккаунте, посвященном персонажу Джареда Лето, ее назначение описали следующим образом: "Тату на самом деле довольно изобретательное, но только для тех, кто понимает о чем идет речь. Джокер набил себе эту надпись после того как Бэтмен чуть не убил его, выбив зубы за смерть Робина. Все это только для того, чтобы взбесить Бэтмена, напоминая ему о потере контроля".

Режиссер ретвитнул эту запись, прокомментировав ее всего одним словом: "Точно".

К сиквелу "Отряда самоубийц" Дэвида Эйра уже не стали привлекать, доверив Джеймсу Ганну.

Сам же Джаред Лето, переметнувшийся в стан Sony/Marvel, вряд ли когда-нибудь снова вернется к образу преступного принца Готэма.