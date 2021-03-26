Вышел русский трейлер "Отряда самоубийц" Джеймса Ганна

А вот и он - долгожданный полноценный дублированный трейлер нового "Отряда самоубийц", снятого Джеймсом Ганном - "невыносимо прекрасным гением", как скромно отмечено в титре.

По ролику сразу видно, что новая версия будет сильно отличаться от фильма Дэвида Эйра 2016 года (зато на "Стражей Галактики" смахивать будет заметно). В частности, немало внимания привлекает к себе брутальный Король Акул.

В ленте "Отряд самоубийц: Миссия навылет" мы снова увидим Марго Робби в роли Харли Квинн, к своим ролям вернутся Виола Дэвис, Юэл Киннаман, Джей Кортни. К ним присоединятся Майкл Рукер, Нейтан Филлион, Питер Капальди, Тайка Вайтити, Идрис Эльба, Джон Сина и другие.

Премьера в России намечена на 5 августа.

Трейлер (18+) можно посмотреть здесь. С синопсисом ознакомиться - здесь.

Одновременно в Сеть были выложены постеры "Отряда".

New character posters for Bloodsport, Weasel, Ratcatcher and Savant in ‘THE SUICIDE SQUAD’. pic.twitter.com/OWnFHMeoqU — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) March 26, 2021

A new poster for ‘THE SUICIDE SQUAD’ has been released.



(Source: @JamesGunn) pic.twitter.com/noCgpeLO2b — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) March 26, 2021

official poster of margot robbie as harley quinn in ‘the suicide squad’ pic.twitter.com/keO7QoG49t — best of margot (@badpostmargots) March 26, 2021

New character posters for Amanda Waller and Polka Dot Man in ‘THE SUICIDE SQUAD’. pic.twitter.com/kpVUEhMwxE — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) March 26, 2021

Ранее стало известно, что Warner Bros. не будет выпускать режиссёрскую версию фильма Эйра, несмотря на слухи, которые поползли после выхода "Лиги справедливости" Зака Снайдера.