Вышел второй трейлер нового "Отряда самоубийц"

Практически сразу за первым трейлером "Отряда самоубийц" Джеймса Ганна в Сети появился второй, сначала - качества скверного, слитый, что называется, "с тряпки", теперь - в хорошем качестве.
Видео размещено на YouTube-канале Warner Bros. Pictures и, разумеется, восхитительно: ролик наполнен свежими будоражащими кадрами и выглядит более мрачно, нежели его предшественник.
Ранее вышли два тивиспота ленты.
Напомним, что картина является не столько сиквелом фильма Дэвида Эйра 2016 года, сколько попыткой перезапустить потенциально перспективную франшизу, к которой уже подрублен сольный сериал Миротворца.
Российская премьера - 5 августа.