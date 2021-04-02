Вышел второй трейлер нового "Отряда самоубийц"

Практически сразу за первым трейлером "Отряда самоубийц" Джеймса Ганна в Сети появился второй, сначала - качества скверного, слитый, что называется, "с тряпки", теперь - в хорошем качестве.

Видео размещено на YouTube-канале Warner Bros. Pictures и, разумеется, восхитительно: ролик наполнен свежими будоражащими кадрами и выглядит более мрачно, нежели его предшественник.

Ранее вышли два тивиспота ленты.

Напомним, что картина является не столько сиквелом фильма Дэвида Эйра 2016 года, сколько попыткой перезапустить потенциально перспективную франшизу, к которой уже подрублен сольный сериал Миротворца.

Российская премьера - 5 августа.