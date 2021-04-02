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Вышел второй трейлер нового "Отряда самоубийц"

Новости
    02.04.2021, 13:37
Текст:   Олег Усков

Практически сразу за первым трейлером "Отряда самоубийц" Джеймса Ганна в Сети появился второй, сначала - качества скверного, слитый, что называется, "с тряпки", теперь - в хорошем качестве.

Фото: kinopoisk.ru
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Видео размещено на YouTube-канале Warner Bros. Pictures и, разумеется, восхитительно: ролик наполнен свежими будоражащими кадрами и выглядит более мрачно, нежели его предшественник. 

Ранее вышли два тивиспота ленты.

Напомним, что картина является не столько сиквелом фильма Дэвида Эйра 2016 года, сколько попыткой перезапустить потенциально перспективную франшизу, к которой уже подрублен сольный сериал Миротворца. 

Российская премьера - 5 августа.

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